Kleinburgwedel

Auf frischer Tat ertappt wurde in der Nacht zu Sonntag ein Einbrecher in der Gaststätte am Würmsee. Die Wirtin hörte um 1.55 Uhr Geräusche aus der Gaststube. Als sie die Räume betrat um nachzuschauen, schreckte sie eine unbekannte Person auf. Diese nahm sofort Reißaus und flüchtete. Der Einbrecher hatte zuvor mehrere Schlösser aufgebrochen, und sich so Zutritt zum Gastraum verschafft. Die Polizei bitte Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9110 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer