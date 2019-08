Großburgwedel

„Unser kleiner Delfin hat leider Verdauungsprobleme, leidet unter einer akuten Verstopfung“, sagt Stadtsprecherin Manuela Seidel. Seit gut zwei Monaten sprudelt kein Wasser mehr aus dem Brunnen an der Von-Alten-Straße. Grund: Die Pumpe ist defekt und muss erneuert werden.

Brunnen ist immer wieder defekt

Es ist nicht das erste Mal, dass dies passiert. „Das ist die fünfte oder sechste Pumpe, die wir seit 1996 auswechseln müssen“, sagt Seidel. Das Problem: Bedingt durch seine Konstruktion ist der Brunnen anfällig. Die Pumpe sitzt im Boden unter den graublauen Pflastersteinen. Im Inneren des Delfins ist ein kleinen Rohr bis zur Spitze der Figur verlegt. „Das hat einen kleinen Durchmesser und verstopft leicht“, erläutert Seidel. Passiert dies, läuft die Pumpe schnell heiß und versagt ihren Dienst. Meist reicht es dann, das Rohr zu reinigen. Aber immer wieder wird auch die Pumpe irreparabel beschädigt.

Die Schwierigkeit bei der Reparatur: Sie ist immens aufwendig. „Um an die Pumpe oder auch nur an das Rohr heranzukommen, müssen die Steine am Fuß der Figur aufgestemmt werden. Jedes Mal“, erklärt Seidel. Das ist in den vergangenen Jahren schon oft geschehen – wie oft, „das weiß keiner mehr genau“. Was die Stadtsprecherin besonders ärgert: Der Unrat, der die Rohre im Delfin verstopft wird oftmals nicht vom Brunnen angesaugt, sondern mutwillig in den Wasserauslauf der Figur gestopft. So auch dieses Mal.

Brunnenbauer sollen Wasserspiel umbauen

Nun allerdings ist die Verwaltung die vielen Reparaturen leid und auf der Suche nach einer grundlegenden Lösung. Dabei setzt sie auf die Brunnenbauer, die nach dem Stadtfest das Wasserspiel auf dem Domfrontplatz bauen werden. „Die Firma hat den Auftrag erhalten, sich den Delfin einmal genau anzusehen, ihn zu reparieren und so umzubauen, dass er künftig nicht mehr so oft unter Verstopfung leidet. Denn schließlich haben wir alle unseren kleinen Delfin lieb und wollen, dass er wieder sprudelt“, sagt Seidel.

Übrigens: Gestiftet wurde der Brunnen einst von dem ehemaligen Ortsratsmitglied Walter Krauthoff. Er fand den Quarzit in der Nähe von Großburgwedel. Da der Stein in seiner Form stark an einen Delfin erinnerte, ließ er ihn zu einem Brunnen umbauen und schenkte ihn der Stadt. Eine kleine Plakette an der Seite der Figur erinnert an den 2017 verstorbenen Spender.

Von Thomas Oberdorfer