Eigentlich sollte für die Gastronomen langsam Normalität einkehren. Seit Monaten sind die Restaurants wieder geöffnet. Aber wie normal geht es dort zu? Läuft das Geschäft – zumindest annähernd – wieder so, wie vor der Corona-Pandemie? Wir haben uns in Burgwedeler Lokalen umgeschaut. Das sagen die Wirte.

Freude über treue Gäste

Auch wenn es kühler geworden ist, der ausklingende Sommer spielt Enrico Binda in die Karten. In seinem Eiscafé „Il Faro“ hat er nahezu so viele Kunden wie in einem „normalen“ Sommer. Zwar ist der Innenraum seiner Eisdiele zu eng, um in der aktuellen Situation dort Sitzplätze anzubieten. Aber einen Eisbecher oder Kaffee auf der Terrasse genießen, das ist derzeit durchaus gefragt. Und das Geschäft läuft wieder – fast so gut wie in Zeiten vor Corona. Auch wenn sich nicht so recht planen lässt, was die Kunden gerade wünschen: ein Eis zum Mitnehmen oder ein vielleicht doch einen Eisbecher auf der Terrasse. „Den einen Tag wird mehr abgeholt, und den anderen Tag wird mehr hier gegessen“, schildert Binda die Vorlieben seiner Kunden.

Treue Kundschaft

Auch Tonino Algeri aus der Trattoria Pasta è Vino freut sich über seine treue Kundschaft und ist sehr glücklich darüber, wie sie ihm während der Krisenzeit geholfen hat. Zu dieser Zeit hatte der Italiener einen Abholservice angeboten, aber auch durch den Kauf von Gutscheinen unterstützten seine Gäste ihn. Algeri hat den Eindruck, dass die Leute mit der Zeit immer mehr Mut bekommen und wieder vermehrt ins Restaurant gehen. Um die vorgeschriebenen Abstandsregelungen einhalten zu können, musste der Gastwirt das Platzangebot in seiner Trattoria um sechs Tische verkleinern. Nichtsdestotrotz hat er Vertrauen in das vorgeschriebene Hygienekonzept und stellt fest, dass die Menschen sich mittlerweile ebenfalls an die Regelungen gewöhnt haben. Algeri ist erleichtert und sagt: „Die Gäste verhalten sich vorbildlich.“

Rund 80 Prozent der Gäste sind wieder da

Im Gasthaus Lege herrscht ein ähnlicher Eindruck. Hinrich und Claudia Schulze mussten drei Tische aus ihrem Restaurant entfernen, aber sie haben das Gefühl, dass ihre Gäste aktuell sowieso lieber draußen speisen. Im Vergleich zu den Zeiten vor Corona erreichen sie zurzeit zwar etwa nur ein Gästeniveau von 80 Prozent, aber das Ehepaar ist zufrieden und außerdem optimistisch, dass die übrigen 20 Prozent auch bald wieder mutiger werden und einen Restaurantbesuch unternehmen.

Wann geht der Normalbetrieb weiter?

So eine positive Bilanz kann Thorsten Scholz am Springhorstsee nicht ziehen. Trotz der aktuellen Situation sei auf der Terrasse seines Restaurant- und Cafébetriebes immer gut was los und viel zu tun, aber auch hier musste er die Tischzahl so sehr reduzieren, dass nur noch etwa 60 Prozent des normal üblichen Auslastungsniveaus erreicht wird. Auf Familienfeiern muss Scholz ganz verzichten. Das ist für den Gastronom besonders dramatisch, da diese Feiern, insbesondere Hochzeiten, normalerweise 70 Prozent seiner Einnahmen ausmachen. Er ist darauf angewiesen, dass möglichst schnell der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Enttäuschung über die unterschiedlichen Regelungen

Scholz kann keine Verbesserung der Lage der Gastronomie durch die Corona-Lockerungen ziehen. Zudem ist er enttäuscht darüber, dass in anderen Bundesländern auch andere Hygieneregeln gelten.

Dennoch erkennt auch Scholz die Wichtigkeit der Hygieneregeln an und setzt diese durch:„Bevor die Gäste keinen Zettel mit ihren persönlichen Kontaktdaten ausgefüllt haben, erhalten sie bei uns auch keine Getränke oder Mahlzeiten.“ Dies war aber zum Glück noch nicht das Problem. Dafür kam aber auch schon ein augenscheinlich besonders schutzbedürftiger Besucher auf die Sonnenterrasse am Springhorstsee: „Er trug über seinem Mund-Nasen-Schutz noch ein Face-Shield und war zudem mit Handschuhen und Desinfektionsspray bewaffnet“, schildert Scholz die eher ungewöhnliche Begegnung auf der Terrasse seines Lokals.

Ole Deele: Viele Platz und wenig Probleme

Dass es auch Lokal gibt, in denen Corona eigentlich kaum ein Thema ist, zeigt das Beispiel der Ole Deele in Großburgwedel. In dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant ist längst wieder Normalität eingekehrt.

Ole-Deele-Restaurantleiter Oliver Fabris nimmt die Auflagen wegen Corona gelassen. Reichlich Abstand gab es im Sterne-Restaurant bereits vorher schon. Quelle: Sandra Köhler

Abstandsregeln, Einbahnstraßen, ein reduziertes Angebot an Plätzen – was viele Gastronomen, die auf regen Publikumsverkehr und Veranstaltungen wie Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern setzen, schier zur Verzweiflung treibt, ist in der Ole Deele kein Problem. Acht Tische gibt es im Restaurant, drei in der Weinstube, dazu kommen jeweils einige Plätze im Außenbereich. „Wir haben schon immer so viel Platz gehabt, dass wir nicht umstellen mussten“, sagt Restaurantleiter Oliver Fabris: „Damit haben wir viele Probleme, wie etwa Schlangen an der Garderobe, einfach nicht.“

Und kommen die Gäste wieder? „Ja“, sagt Fabris. Zwar sei es wirtschaftlich für jeden Betrieb ungemein unangenehm, für Wochen komplett schließen zu müssen. „Aber wir standen mit unseren Stammkunden in Kontakt. Und als klar war, dass wir wieder öffnen dürfen, haben die sich bei uns gemeldet – ob wir nicht direkt am Montag wieder öffnen können. Auch wenn das eigentlich unser freier Tag ist“, sagt Fabris und erinnert sich fast ein wenig gerührt. „Im Vergleich zu vor Corona haben wir nun unter der Woche sogar mehr Besucher.“

Von Elsa Scholz und Sandra Köhler