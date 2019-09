Kleinburgwedel

Bei einem Unfall in Kleinburgwedel sind in der Nacht zu Sonntag zwei junge Autofahrer verletzt worden. Gegen 1.30 Uhr war ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer auf dem Sölterweg aus Richtung Radenstraße kommend unterwegs. An der Kreuzung Sölterweg/Schulstraße rammte ein von links kommender VW Polo den Audi. Die ebenfalls 19-jährige Polo-Fahrerin hatte die Vorfahrtsregel missachtet.

Beide Autofahrer wurden beim Zusammenprall leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 17.000 Euro.

Von Frank Walter