Großburgwedel

Fast zeitgleich haben sich am Dienstagmorgen in Großburgwedel zwei Verkehrsunfälle ereignet. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher, sodass die Polizei gegen die noch Unbekannten nun wegen einer Straftat ermittelt.

Unfallflucht gegenüber dem Polizeikommissariat

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der erste Unfall zwischen 8.15 und 9.10 Uhr auf dem Parkplatz am Zentrum für funktionelles Training an der Hannoverschen Straße – nur einen Steinwurf vom Polizeikommissariat entfernt. Dort beschädigte ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen grauen BMW und fuhr dann davon. Die Polizei geht aufgrund von Farbanhaftungen davon aus, dass das Verursacherfahrzeug grün ist. Sie schätzt den Schaden auf 500 Euro. Zur zweiten Unfallflucht kam es zwischen 9 und 10 Uhr am Pappelweg. Dort wurde ein geparkter weißer Audi beschädigt. Eine Schadensschätzung liegt noch nicht vor.

Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 an das Polizeikommissariat Großburgwedel wenden.

Von Frank Walter