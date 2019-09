Burgwedel/Wedemark

Eine Familie kommt aus dem Urlaub zurück, hinter ihr liegt eine anstrengende Fahrt. Es kommt ihr seltsam vor, dass zu Hause das Licht brennt. Der Vater und die Mutter stellen ihre Koffer ab, die Kinder gehen schon mal vor – und kommen schnell wieder: „Papa, hier ist es ganz kalt und voll mit Glas!“ Die Familie wurde Opfer eines Verbrechens, das sie noch heute beschäftigt. So schilderte es ein Zeuge im Prozess gegen den Einbrecher vor dem Amtsgericht Burgwedel.

Wohnungseinbruch : Im einen Fall war Beute 7000 Euro wert

Der angeklagte 44-Jährige war Ende 2018 in eine ungenutzte Wohnung in Isernhagen-Süd eingebrochen, war jedoch von der Polizei gestellt worden. Dann, im Januar 2019, hatte er am Haus des Zeugen in der Wedemark ein Fenster eingeschlagen und Gegenstände im Wert von etwa 7000 Euro mitgenommen. Für seine Taten verurteilte ihn das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Michael Siebrecht nun zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung.

In seiner Urteilsbegründung hob der Richter die Folgen für die Familie des Zeugen hervor. „Da werden Gegenstände einer Familie mitgenommen, die nicht mehr zu ersetzen sind.“ Unter anderem hatte der Angeklagte ein Laptop mit wichtigen berufliche Daten gestohlen. Auch eine Aktentasche war weg, die der Zeuge zum Diplom bekommen hatte. Der gestohlene Schmuck hatte für die Familie Erinnerungswert gehabt.

Nicht nur Wertsachen sind weg, sondern auch die Sicherheit

Doch nicht nur wichtige Gegenstände verschwanden, sondern auch das Gefühl der Sicherheit. Sichtlich bewegt schilderte der Zeuge – teils mit brüchiger Stimme – die Auswirkungen der Tat auf seine Familie. „Man geht nicht mehr so aus dem Haus oder kommt wieder zurück, wie es vorher einmal war“, sagte der Familienvater. Seine Frau habe am Morgen nach der Tat einen Nervenzusammenbruch erlitten. Noch Wochen nach der Tat hätten seine Kinder Angst gehabt. Einmal sei das Licht an gewesen – und seine Kinder hätten gleich vermutet, dass der Täter wiedergekommen sei.

Unter anderem wegen der erheblichen Konsequenzen für die Opfer hatte der Gesetzgeber bereits im Jahr 2017 den Tatbestand des Einbruchdiebstahls erweitert. Mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe droht seitdem, wenn jemand in eine Wohnung einbricht, die dauerhaft von Menschen genutzt wird.

Doch das hatte den Angeklagten nicht abgeschreckt. Als der Richter den 44-Jährigen fragte, ob er eine Vorstellung davon habe, wie die Menschen sich fühlten, bei denen er einbreche, verneinte er dies. Dafür fand Michael Siebrecht klare Worte: Er habe kein Wort der Entschuldigung gegenüber den Opfern gehört. Der Angeklagte habe die Schilderung des Zeugen vollkommen ungerührt hingenommen und sich nur mit dem eigenen Elend befasst. Tatsächlich war der Angeklagte zwar geständig, konnte sich an die Taten jedoch nicht mehr genau erinnern – er habe unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain gestanden. Für die Tat in Isernhagen-Süd errechnete der Richter einen Blutalkoholwert von bis zu drei Promille.

Angeklagter muss weitere Konsequenzen fürchten

Seit 2010 lebt der Angeklagte, der die litauische Staatsangehörigkeit besitzt, in Deutschland. Seitdem ist er mehrfach straffällig geworden, vor allem durch Diebstähle. „Wir haben es mit jemandem zu tun, der seinen Lebensunterhalt im Wesentlichen durch die Begehung von Straftaten bestreitet“, stellte Siebrecht fest. Die Gesellschaft habe einen Anspruch darauf, dass der Angeklagte für eine Zeit aus dem Verkehr gezogen werde. Für den Angeklagten kann das Urteil außer der Haftstrafe noch weitere Konsequenzen haben: Gegen ihn läuft ein Abschiebeverfahren.

Weitere Prozesse vor dem Amtsgericht Burgwedel :

Von Alina Stillahn