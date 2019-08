Großburgwedel

Einfach ein paar Etiketten umkleben und dann an der Selbstbedienungskasse den günstigeren Preis bezahlen? Mit diesem Plan haben zwei Männer versucht, besonders günstig im Möbelhaus Ikea in Großburgwedel einzukaufen. Das klappte aber nicht, und am Ende wurde es für die beiden dann ein recht teurer Einkauf, auch wenn ihr Prozess vor dem Amtsgericht in Burgwedel gegen Auflagen eingestellt wurde.

Etikettenschwindel fliegt bereits an der Kasse auf

Die beiden Männer hatten versucht, ihre umetikettierte Ware an der Selbstbedienungskasse des Möbelhauses zu bezahlen. Dazu kam es aber gar nicht mehr, da sie bereits an der Kasse gestellt wurden, bevor sie die reduzierten Preise bezahlen konnten. Aus diesem Grund kam im Amtsgericht Burgwedel auch kein Diebstahl zur Anklage, sondern lediglich ein versuchter Diebstahl.

Und auch dieser musste gar nicht erst verhandelt werden: Amtsrichter Michael Siebrecht stellte das Verfahren gegen Auflagen ein, da es beim besagten Versuch geblieben war. Für die beiden Angeklagten sprach zudem, dass einer von ihnen überhaupt nicht vorbestraft war und bei dem zweiten eine Verurteilung schon länger zurück lag.

Verfahren unter Auflage eingestellt

Ganz ungeschoren kamen die beiden Männer dann aber dennoch nicht davon. Der erste – er ist berufstätig – muss 1000 Euro an die Kindernothilfe zahlen. Sein derzeit arbeitssuchender Kollege muss nichts zahlen, dafür aber 200 Arbeitsstunden leisten. Dies könne – so Richter Siebrecht – doch eine Möglichkeit sein, sich wieder an Arbeit zu gewöhnen. Wo er die Stunden ableisten muss, wird die Gerichtshilfe noch bestimmen.

Zumindest der mit einer Geldstrafe belegte Mann, zeigte sich mit Siebrechts Entscheidung, an die Kindernothilfe zu zahlen, durchaus zufrieden. „Kinder sind wichtig“, erklärte er im Gerichtssaal. Er spende selbst Geld an Organisationen, die Kinder unterstützten. Allerdings: Seine eigene Tochter beginne bald ein Studium, deshalb darf er die Strafe nun in vier Raten zu je 250 Euro abstottern.

Von Alina Stillahn