Thönse

Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen, um eine Fahrerflucht in Thönse aufklären zu können. Am Sonntag zwischen 11 und 22.30 Uhr wurde ein in einer Parkbox an der Straße Moorgarten abgestellter BMW beschädigt. Auf beiden Türen der Beifahrerseite entdeckte der Besitzer des Fahrzeugs Kratzer im Lack.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer