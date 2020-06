Burgwedel

Kehrtwende bei der Stadt Burgwedel: Nun wird es in den Sommerferien doch noch eine Ferienbetreuung für Schulkinder in Burgwedel geben. Das kündigte die Verwaltung jetzt an und nahm damit eine auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie verkündete Absage zum Teil zurück. „Die mittlerweile gültige Neuregelung von Gruppengrößen hat uns diese Möglichkeit eröffnet“, sagte Bürgermeister Axel Düker gegenüber dieser Zeitung.

32 Kinder können betreut werden

Und das ist nun geplant: In vier Gruppen können bis zu 32 Kinder wöchentlich im August betreut werden. Das sind acht Kinder je Gruppe. Hinzu kommen jeweils noch zwei Betreuer, macht zusammen zehn Personen je Gruppe. „Das lassen die derzeitig gültigen Bestimmungen zu“, erklärte Düker. Und wichtig: Die Gruppen verbringen die gemeinsame Zeit an unterschiedlichen Orten. „Eine geht in die ehemalige Albert-Schweizer-Schule, eine zweite in den Jugendtreff. Alles weitere wird geplant, wenn wir sehen, aus welchem Ortschaften die Anmeldungen kommen“, erläuterte Jugendpfleger Uli Appel.

Anzeige

In der Gesamtzahl der betreuten Kinder unterscheidet sich die Ferienbetreuung 2020 nur geringfügig von der des Vorjahres. Zum Vergleich: 2019 gab es eine vierwöchige Kinderbetreuung in den Sommerferien. In der ersten Woche meldeten sich 40 Kinder, in der zweiten 24, in der dritten 20 und in der letzten weniger als 10 Kinder an. Diese Zahlen nannte Jugendpfleger Uli Appel.

Weitere HAZ+ Artikel

Es wird keine Ausflüge geben

Dennoch wird sich die Jugendbetreuung in diesem Jahr deutlich von denen in den vergangenen Jahren unterscheiden. „Es gilt weiterhin ,safety first’“, sagte Appel. Der Jugendpfleger weiter: „Ausflüge werden leider nicht möglich sein und es wird auch kein gemeinsames Kochen geben.“ Außerdem gilt das Angebot ausschließlich für Kinder aus Burgwedel.

Und das sind die Eckpunkte für die Betreuung in den Sommerferien: Die Kinder werden im Zeitraum vom 3. bis 21. August jeweils montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr betreut. Die Betreuung kann wochenweise gebucht werden. Je Woche berechnet die Stadt 90 Euro pro Kind, beziehungsweise 80 Euro je Geschwisterkind und 60 Euro für jedes weitere Geschwisterkind. In den genannten Preisen sind die Bezahlung von Mahlzeiten, Getränken und benötigten Sachmitteln enthalten.

Nur für Kinder von berufstätigen Eltern

Und auch der Kreis der Kinder, die angemeldet werden können, ist begrenzt. So können nur berufstätige Eltern ihren Nachwuchs für die Ferienbetreuung anmelden. Zudem müssen die Kinder aktuell eine Grundschule besuchen oder nach den Sommerferien dort eingeschult werden. Ebenfalls von der Betreuung ausgeschlossen sind Kinder, die ab dem 1. August einen Hortplatz haben.

Die Anmeldung für die Ferienbetreuung ist in der Zeit vom 1. bis 10. Juli möglich. Dazu kann im Internet von der Homepage der Stadt Burgwedel ein entsprechender Vordruck heruntergeladen werden. Er ist unter der Adresse www.burgwedel.de/Ferienbetreuung_2020 zu finden und muss ausgefüllt an die Jugendpflege zurückgesandt werden.

Stadt arbeitet an Angeboten für Jugendliche

Doch das ist noch nicht alles: Es wird weitere Angebote für Kinder und Jugendliche in Burgwedel geben. „Wir werden erstmals die gesamten Sommerferien über das Jugendzentrum offen halten“, kündigte Appel an. Außerdem will die Jugendpflege einzelne Veranstaltungen anbieten. Was das im Einzelnen ist steht noch nicht fest. „Wir planen derzeit die Details und müssen schauen, was unter Einhaltung der Corona-Einschränkungen möglich ist“, erläuterte Appel.

Von Thomas Oberdorfer