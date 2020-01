Großburgwedel

Die Straßen auf dieser historischen Postkarte aus dem Jahr 1906 gibt es noch heute. Das Foto wurde von der Dammstraße aus mit Blick in den Eiermarkt hinein aufgenommen. In der Bildmitte ist die alte Hofstelle der Familie Rieckenberg zu erkennen. Der Hof ist bis heute erhalten. Bis in die Achtzigerjahre betrieb dort die Familie einen Kohlenhandel. Der Hof selbst ist auf dem Bild aus der heutigen Zeit kaum zu sehen. Neubauten verdecken ihn. Wer genau hinschaut, kann den Giebel des Haupthauses auf dem neuen Foto sehen. Und auch die Gebäude auf der linken Seite des Eiermarktes haben sich verändert. Das alte Fachwerkhaus steht nicht mehr. Dort wohnte einst die Familie Knickmann. Deren Nachkommen sind dem Ort treu geblieben und wohnen auch heute noch in dem zwischenzeitlich errichteten Neubau. Und ein weiteres Detail ist bemerkenswert: Viele Häuser, die auf dem historischen Bild zu sehen sind, sind inzwischen verschwunden. Etliche Bäume allerdings haben die 114 Jahre, die zwischen den Aufnahmen liegen, überdauert. Sie prägen immer noch den Eiermarkt.

Die Häuser sind neu, die Bäume alt: Sie prägen seit weit mehr als 100 Jahren den Eiermarkt in Großburgwedel. Quelle: Thomas Oberdorfer

Zur Galerie Wie hat sich Großburgwedel in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Das zeigt die HAZ-Serie „Burgwedel einst und heute“ mit alten Motiven aus der Sammlung von Siegfried Messer und Familie Wöhler einerseits und aktuellen Motiven aus der Stadt andererseits.

Von Thomas Oberdorfer