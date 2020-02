Burgwedel einst und heute: Aus Bauern- werden Geschäftshäuser auf der Von-Alten-Straße

Großburgwedel

Die Von-Alten-Straße wandelte sich in den vergangenen 100 Jahren nahezu komplett. Nur ganz wenige Häuser sind erhalten geblieben. Ab den Siebzigerjahren begann der Umbau. Nach und nach verschwanden die alten Gebäude und wurden zumeist durch neue Geschäftshäuser ersetzt. Erhalten geblieben ist unter anderem das Haus, in dem heute die städtische Bücherei untergebracht ist. Ursprünglich war auch dieses ein altes Bauernhaus. Auf dem historischen Foto ist es das zweite Gebäude auf der rechten Seite des Bildes. Gänzlich verschwunden ist das Haus im Vordergrund. Es wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, der heute unter anderem das Gardinengeschäft Preuß beherbergt. Die Straßenbahn, die auf dem historischen Foto zu sehen ist, hilft bei der zeitlichen Einordnung des Bildes. Die Linie 17 aus Hannover wurde 1901 in Betrieb genommen. Kurz danach muss das Foto entstanden sein.

Und so sieht die Straße heute aus. Quelle: Thomas Oberdorfer

Zur Galerie Wie hat sich Großburgwedel in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Das zeigt die HAZ-Serie „Burgwedel einst und heute“ mit alten Motiven aus der Sammlung von Siegfried Messer und Familie Wöhler einerseits und aktuellen Motiven aus der Stadt andererseits.

Von Thomas Oberdorfer