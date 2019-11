Burgwedel einst und heute: Die Straße Im Mitteldorf

Großburgwedel

Auch wenn man es den beiden Bildern auf den ersten Blick nicht gleich ansieht – es hat sich eigentlich recht wenig verändert, wenn man die Straße Im Mitteldorf in Richtung Zentrum entlanggeht. Die Scheune der alten Hofstelle Rungen-Wolf (rechts) steht noch heute. Sie beherbergt mittlerweile den Weinhandel der Trattoria. Auch Stünkels Hof gab es damals schon. Er wird auf der historischen Postkarte von einem großen Baum verdeckt, genau so, wie die dahinter liegende Grundschule. Auch sie stand 1908 bereits.

Der Kirchturm überragt Im Mitteldorf noch heute die Häuser. Und auch sonst stehen noch einige Gebäude, die vor 120 Jahren schon da waren. Quelle: Thomas Oberdorfer

Alles überragte damals wie heute der Turm der St.-Petri-Kirche. Und auch das Haus, das in der Bildmitte im Hintergrund zu sehen ist, steht noch. Es gehört immer noch Familie Henke. Früher betrieb sie dort eine Bäckerei, seit rund 20 Jahren ist darin unter anderem eine Filiale der Sparkasse beheimatet. Und auch das Gebäude am linken Bildrand wurde im Laufe der Jahre immer mal wieder umgebaut, aber die Grundmauern stehen noch. Seit 25 Jahren sind dort gastronomische Betriebe zu finden, zuvor boten in dem Haus die kleinen Supermärkte Vivo und Plus ihre Waren an.

Von Thomas Oberdorfer