Großburgwedel

Zwischen diesem historischen und dem aktuellen Bild liegen 110 Jahre. Die Postkarte stammt aus dem Jahr 1910. Schon damals führte der Küstergang zur Kirche St. Petri. An dem Fußweg hat sich kaum etwas verändert. Ganz links auf dem alten Foto ist der Bergmannsche Hof zu sehen. Dieses alte Fachwerkhaus erlangte einst traurige Berühmtheit – es steht für eines der dunkelsten Kapitel der Großburgwedeler Geschichte. Ab 1944 nutzten die Nationalsozialisten das Gebäude, um darin Säuglinge von Zwangsarbeiterinnen unterzubringen. Die Nazis ließen in dem Haus 28 Babys verhungern. Seitdem trug das Gebäude den Beinamen Polenheim.

Seit Kurzem erinnern Stolpersteine an das Verbrechen. Der Hof selbst war eines der ältesten Gebäude Großburgwedels. Er soll um 1640 erbaut worden sein. In den Fünfzigerjahren brach das marode Haus in sich zusammen. Später bauten die Nachfahren der Familie auf dem Grundstück moderne Wohnhäuser. Fotografiert wurden sowohl das historische als auch das aktuelle Foto vom Küstergang aus. Rechts des Weges sieht man auf dem aktuellen Bild den Kindergarten der St.-Petri-Gemeinde.

Der Küstergang 110 Jahre später: Ein Neubau steht auf der Fläche des ehemaligen Bergmannschen Hofes. Rechts des Weges befindet sich inzwischen der Kindergarten von St. Petri. Quelle: Thomas Oberdorfer

Von Thomas Oberdorfer