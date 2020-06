Burgwedel einst und heute: Jagdschloss wird zum Amtsgericht

Burgwedel

An der Stelle, an der sich heute der Verwaltungskomplex des Amtsgerichts Burgwedel befindet, hatte der Herzog von Celle im 15. Jahrhundert ein Jagdhaus errichtet. Nach einer Brandkatastrophe 1647 waren die Burgwedeler Amtsvögte Heinrich und Ludolf Henning von Eltz mit dem Wiederaufbau beauftragt worden. Es entstand der alte Fachwerkflügel des heutigen Amtsgerichts am neuen Jagdschloss.

Von 1671 bis 1682 fanden im Gebäude mehrere Konferenzen statt, auf denen über das Welfenhaus und Fragen der deutschen und europäischen Politik verhandelt wurde. Im 17. und 18. Jahrhundert nutzten die Familien der Amtsvögte von Eltz und von Alten, jeweils über drei Generationen, das Jagdschloss als Dienstwohnung. Das Gebäude wurde schließlich zum Amtshaus umgebaut und bildete den Verwaltungsmittelpunkt für das Amt Burgwedel.

Anzeige

So sieht das Amtsgerichtsgebäude heute aus. Quelle: Mark Bode

Weitere HAZ+ Artikel

Nach der Trennung von Justiz und Verwaltung im Jahr 1851 wurde das Amtshaus als Amtsgericht eingerichtet, dem jeweiligen Amtsrichter wurde im Obergeschoss eine Dienstwohnung zugewiesen. In den vergangenen Jahrzehnten entstanden moderne An- und Umbauten.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode