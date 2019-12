Burgwedel - Burgwedel einst und heute: So sah es vor über 100 Jahren an der Straße Am Markt aus

Erst Marktplatz, dann ein Parkplatz: Der Bereich rund um die Straße Am Markt hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. Und mit dem alten Schlauchturm musste sogar ein Gebäude umziehen.