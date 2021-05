Burgwedel erhält 300.000 Euro aus Digitalpakt fürs Gymnasium

Großburgwedel/Hannover

Das war eine erfreuliche Nachricht, die am Donnerstag zumindest virtuell im Burgwedeler Rathaus eintraf. Die Stadt erhält 300.647,40 Euro aus dem Digitalpakt der Bundesregierung für den Aufbau des Computernetzwerkes im Neubautrakt des Gymnasiums. Der Überbringer der guten Botschaft war Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), er überreichte den Bescheid in einer Videokonferenz symbolisch an Bürgermeister Axel Düker. Mit dabei die Landtagsabgeordneten Thordies Hanisch (SPD) und Rainer Fredermann (CDU).

Gymnasium künftig mit einem Gigabit am Netz

Beantragt hatte die Stadt das Geld für den Neubau der Sekundarstufe I des Gymnasiums. Mit den Fördermitteln sollen das Netzwerk in dem Gebäude errichtet, ein leistungsfähiges WLAN aufgebaut und die notwendige Serverausstattung angeschafft werden. Unterm Strich bezahlt der Bund mit der Fördersumme den gesamten Netzausbau in dem Neubautrakt. Damit die schnelle Netzwerkinfrastruktur nicht an der Haustür des Gymnasiums endet, investierte die Stadt obendrein in einen schnellen Internetanschluss. „Die Schule ist künftig mit einer Ein-Gigabit-Leitung an das Internet angeschlossen“, kündigte Düker in der Konferenz an.

Für die Stadt ist die jetzige Zuwendung nicht die erste aus dem Digitalpakt. Förderbescheide erhielt sie bereits für den Aufbau von I-Serv an den Grundschulen und die Anschaffung von Hardware für die IGS Burgwedel. Das waren zusammen weitere 75.000 Euro. Und: Burgwedel stellte bereits weitere Anträge und hofft nun auf weitere Unterstützung.

Von Thomas Oberdorfer