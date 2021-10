Burgwedel

Der zweite Herbst in der Corona-Pandemie hat begonnen. War das Dauerlüften in Kitas und Schulen im Sommer noch angenehm, wird es nun wieder kalt beim Lernen und Spielen. Luftfilteranlagen, um das Infektionsrisiko für die Jüngsten, die noch nicht gegen Corona geimpft werden können, möglichst gering zu halten, sind daher überall im Gespräch. Der Bund hat ein Förderprogramm für stationäre Luftfilteranlagen in Schulen und Kitas aufgelegt. Daraus erhält nun auch die Stadt Burgwedel rund 1,86 Millionen Euro.

Klassenräume bis Jahrgang sechs sollen Luftfilter erhalten

Wie die Stadt mitteilt, habe sie für alle Grundschulen Förderanträge gestellt. Nur die in Fuhrberg habe bereits eine Lüftungsanlage. Auch die Klassenräume und Fachräume der fünften und sechsten Jahrgänge der weiterführenden Schulen sollen Luftfilteranlagen erhalten. Für die höheren Jahrgänge gibt es bisher keine Fördermöglichkeit, da ab einem Alter von zwölf Jahren eine Corona-Impfung erfolgen kann. Ausgenommen ist mit Blick auf die anstehende Sanierung auch der Altbau des Gymnasiums.

Für die kommunalen Kitas Großburgwedel I und II, die Krippe Großburgwedel, die Kitas Kleinburgwedel und Engensen sowie die Horte in Großburgwedel, Kleinburgwedel, Wettmar, Thönse und Fuhrberg plant die Stadt ebenfalls den Einbau der Luftfilteranlagen. Die Kita Thönse besitzt diese bereits. Die freien Träger müssten wiederum selbst Förderanträge für ihre Einrichtungen stellen. „Wir wollen aber natürlich in allen Kitas den gleichen Standard vorhalten“, betont die Erste Stadträtin Christiane Concilio. Auch wenn die freien Träger die Fördermittel selbst beantragen müssten, würde die Stadt den zu leistenden Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent übernehmen und bei der Planung unterstützen. „Wir sind da im engen Austausch mit den Trägern.“

Rat muss entscheiden: Luftfilter in allen Klassenräumen?

Anschaffung und Einbau von stationären Luftfilteranlagen in den genannten Schulen und Kitas schlagen mit rund 2,36 Millionen Euro zu Buche, teilt die Stadt mit. 80 Prozent übernimmt nun der Bund. Inklusive aller freien Kitas würde die Investitionssumme auf 2,83 Millionen Euro steigen. Da die Ausstattung von Klassenräumen der höheren Jahrgänge mit Luftfilteranlagen bisher nicht förderfähig ist, möchte die Stadt laut Concilio den Rat bitten, darüber zu befinden, ob es sich nicht mittelfristig lohnen würde, auch diese Räume mit Lüftungsanlagen zu versehen. „Es geht ja nicht nur um Corona, sondern grundsätzlich um den Luftaustausch und auch andere Viren“, sagt Concilio. Mit allen anderen Klassenräumen würde die Investitionssumme auf 3,4 Millionen Euro steigen.

Wann der Einbau der vom Bund geförderten Lüftungsanlagen beginnen kann, steht noch nicht fest. Die Planungsleistung müsse ausgeschrieben und die Geräte müssten beschafft werden, teilt die Stadt mit. Zeitlich sei das schwer kalkulierbar, zumal sich gerade „alle Städte und Gemeinden in der entsprechenden Planungs- und Umsetzungsphase befinden“.

Von Carina Bahl