Kleinburgwedel

Seit einer Woche läuft die Pumpe am Würmsee wieder jede Nacht. Rund 450 Kubikmeter Grundwasser befördert sie täglich in den See. Die ersten Erfolge der Aktion werden mittlerweile sichtbar. Der kleine See füllt sich langsam.

Wasser bedeckt nahezu die gesamte Fläche. Einige kleinere Inseln, aber auch größere Landzungen, die in den See ragten, sind verschwunden. „Aber wir haben auch kräftige Unterstützung vom Wetter erhalten. Den Großteil des Wassers verdanken wir den starken Regenfällen in den vergangenen Wochen“, sagt Burgwedels Umweltkoordinator Malte Schubert.

Stadt darf 138.000 Kubikmeter Wasser in den Würmsee pumpen

Der Grund für die nächtliche Pumpaktion ist simpel: „Bis zum Beginn der Brutzeit soll der See so weit gefüllt sein, dass Bodenbrüter in den Schilfflächen Schutz vor Räubern finden“, erläutert Schubert. Bis dieser Wasserstand erreicht ist, wird es jedoch einige Zeit dauern. Noch fehlen rund 30 Zentimeter, bis das Wasser auch das oberste Gitter des Pegels am Nordufer des Sees überspült hat. Und: Endlos pumpen darf die Stadt auch nicht. „Die Region hat uns auch in diesem Jahr wieder die Entnahme von 138.000 Kubikmetern Grundwasser zum Auffüllen des Würmsees genehmigt. Mehr nicht“, so Umweltkoordinator. „Mit dem Wasser müssen wir also haushalten, um das Brutgeschäft der Vögel schützen zu können.“

Von Thomas Oberdorfer