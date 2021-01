Burgwedel

Unter der Rufnummer (05139) 89 73 750 gab schon einmal Infos rund um das Thema Corona. Das war im Frühjahr 2020 – mitten im ersten Lockdown. Nun aktiviert die Stadt Burgwedel erneut ihr Corona-Bürgertelefon. Ab Donnerstag, 7. Januar ist die Leitung erneut geschaltet. Anrufer erhalten unter der Nummer Informationen der Stadtverwaltung zum Coronavirus und zu Corona-Schutzmaßnahmen.

Stadt verschickt Info-Briefe an Senioren

„Aufgrund der weiter angespannten Lage und vieler Nachfragen zur Corona-Pandemie beziehungsweise zur Schutzimpfung haben wir das Corona-Bürgertelefon wieder eingerichtet“, erklärt Bürgermeister Axel Düker ( SPD).

Ratsuchende Burgwedeler haben von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Corona-Schutzimpfung zu stellen oder telefonisch um Unterstützung zu bitten.

Weitere Informationsquellen

Die Verwaltung weist Ratsuchende noch auf weitere Informationsmöglichkeiten hin. Über 80-jährige Einwohner will die Stadt in den kommenden Tagen gesondert anschreiben und über die Schutzimpfung informieren. Weitere Tipps aus dem Rathaus: Für Fragen rund um die Covid-19-Impfung hat die Landesregierung die Hotline (0800) 9988665 eingerichtet. Diese ist montags bis sonnabends in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Für alle allgemeinen Fragen zur Corona-Pandemie ist die Corona-Hotline der Region Hannover unter der neuen Rufnummer (0511) 3003434 montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr zu erreichen.

Außerdem – so die Verwaltung in ihrer Mitteilung weiter – haben Stadt (www.burgwedel.de), die Region Hannover (www.hannover.de) und das Land (www.niedersachsen.de) auf ihren Internetseiten Informationen zum Thema Corona zusammengestellt.

Von Thomas Oberdorfer