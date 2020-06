Burgwedel will Baugrundstücke verkaufen

Kleinburgwedel

Langsam wird es konkreter: Im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss stellte die Stadt jetzt den Bebauungsplan für das Baugebiet Im Lohfelde West zur Abstimmung. Mit Erfolg: Einstimmig billigten die Kommunalpolitiker den Entwurf und machten damit den Weg für die abschließende Abstimmung im Verwaltungsausschuss frei. Die soll nun kurzfristig erfolgen. Die wichtigste Nachricht für die Bauinteressenten: Geht es jetzt fix weiter, könnten „bereits in diesem Jahr die ersten Bauplätze verkauft werden und die Käufer dann zeitnah mit dem Bauen beginnen“, erklärt Bauamtsleiter Oliver Götze.

Pläne werden im Juni ausgelegt

Aber davor gilt es, noch eine letzte Hürde zu nehmen. Nach der Abstimmung im Verwaltungsausschuss muss der Plan noch einmal öffentlich im Rathaus ausgelegt werden. Das soll noch im Juni erfolgen. Bürger haben dann die Möglichkeit, den Plan im Detail einzusehen und gegebenenfalls Bedenken zu äußern. Anschließend werden diese von der Verwaltung bearbeitet und der Plan bei Bedarf noch einmal geändert. Dann wird er abschließend im Rat zur Abstimmung gestellt. Stimmen die Kommunalpolitiker zu, erhält er Rechtskraft, und die Stadt kann Baugenehmigungen erteilen.

Die Zeit drängt, da der Bund nur noch für dieses Jahr ein Baukindergeld ausgelobt hat. Bedingung: Wer den Zuschuss haben möchte, muss bis zum 31. Dezember mit seinem Bau starten. Im Fall des Kleinburgwedeler Neubauprojekts heißt das, dass der Antragssteller bis zu diesem Termin eine Baugenehmigung vorlegen muss. Der Zuschuss selbst lohnt sich: Je Kind können Häuslebauer 12.000 Euro – verteilt auf zehn Jahre – als Zuschuss vom Staat kassieren.

Sondersitzung des Rates für August geplant

Um die weiteren Schritte zu beschleunigen, ist bereits eine Sondersitzung des Rates ins Auge gefasst. „Die könnte es im August geben“, sagt Götze. „Der Verkauf der Grundstücke könnte danach zeitnah beginnen.“ Das setzt allerdings voraus, dass die Kommunalpolitiker bis dahin auch den geänderten Vergabekriterien für kommunale Grundstücke zugestimmt haben. Der bestehende Entwurf wird derzeit noch einmal nachgebessert. Juristen hatten in zwei Detailfragen Klärungsbedarf angemahnt, um zu verhindern, dass der Verkauf der begehrten kommunalen Grundstücke rechtlich anfechtbar ist. Diese überarbeitete Version ist dann anschließend noch einmal Thema im Bau- und wahrscheinlich auch im Sozialausschuss.

Platz für 38 Einfamilienhäuser

Das neue Baugebiet in Kleinburgwedel ist rund 50.000 Quadratmeter groß und liegt zwischen der Großburgwedeler und der Gartenstraße am südwestlichen Ortsausgang. Zum Dorf grenzt die Straße Neues Land es ab. Gebaut werden sollen sowohl Einfamilienhäuser als auch Reihen- oder Mehrfamilienhäuser. Etwas mehr als die Hälfte der Gesamtfläche ist für Einfamilienhäuser vorgesehen. Nach dem derzeitigen Entwurf bietet das Gebiet „Raum für 38 Einfamilienhausbauplätze“, erklärt Leon Herlt, Planer im Burgwedeler Bauamt. Die Quadratmeterpreise stehen noch nicht fest. „Zuletzt haben wir uns bei Grundstücksverkäufen preislich an den Bodenrichtwerten orientiert“, sagt Götze. „Aber eine Entscheidung ist da noch nicht getroffen.“ Derzeit liegt der Bodenrichtwert bei 180 Euro je Quadratmeter.

Um auch in Burgwedel günstigeren Wohnraum anbieten zu können, sollen zudem Häuser gebaut werden, die weniger Raumbedarf haben. Das könnten sowohl Reihen- als auch Mehrfamilienhäuser sein. Im Lohfelde West sind dafür zwei Flächen vorgesehen: zum einen entlang der Großburgwelder Straße und zum anderen im südöstlichen Zentrumsbereich der Fläche. Um Gestaltungsideen für diese Bereiche zu erhalten, ist ein Architektenwettbewerb angedacht.

Weitere Grundstücksverkäufe geplant

Neben dem neuen Kleinburgwedeler Baugebiet hofft die Stadt, auch noch in zwei anderen Ortschaften in diesem Jahr mit der Vermarktung von Grundstücken beginnen zu können. Das betrifft Engensen mit den Baugebieten Schillerslager Straße Ost und Südlicher Grashof sowie Südlich Glockenberg in Wettmar. Angesichts der durch die Corona-Pandemie verursachten Ausfälle bei der Gewerbesteuer wären die Grundstücksverkäufe willkommene Einnahmequellen für Stadtkämmerer Christian Möhring.

Kein Thema mehr für 2020 ist der Verkauf von Baugrund im Thönser Neubaugebiet Im Siek Ost. Dort hat die Stadt noch nicht die notwendigen Grundstücke erwerben können.

Von Thomas Oberdorfer