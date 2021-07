Burgwedel will Forschung zu NS-Opfern auch in den Ortsteilen

Großburgwedel

Wenn Rudolf Gutte erzählt, dann neigt er dazu abzuschweifen. Das sagt er selbst von sich. Als er sich bei der Ratssitzung in der Agora der IGS erhebt, um über Aufarbeitung von NS-Kriegsverbrechen zu reden, weist der Ratsvorsitzende Rainer Fredermann ihn mit einem kleinen wohlwollenden Lächeln darauf hin, dass er nur zwei Minuten Redezeit hat. Gutte, den viele nur Rudi nennen, wird an diesem Abend seinen wahrscheinlich letzten großen Antrag stellen.

Er hat seine Rede dreimal umformuliert – das Thema sei eben schwierig, sagt Gutte. Trotzdem ist er keiner, der lange mit seinen Anliegen hinter dem Berg hält. Da kommt er schnell auf den Punkt. Die Tür, die er aufstößt, führt zu keiner einfachen Diskussion: die Aufarbeitung der NS-Kriegsverbrechen in Burgwedel und ein angemessenes Gedenken aller Opfer des Krieges und des Nationalsozialismus. Das sind Rudolf Guttes große Anliegen.

Auch in Ortsteilen soll Aufarbeitung weitergehen

Die hat er jahrelang verfolgt: mit einer Bürgerinitiative gegen das Vergessen sowie im Ortsrat und Stadtrat – erst als SPD-Mitglied, dann für die Unabhängigen. Zum Ende der Legislaturperiode wird der 83-Jährige nun aus dem Rat ausscheiden. Mit seinem Antrag möchte er die Aufarbeitung der NS-Zeit in den Ortsteilen weiterführen. Dort soll nicht nur der gefallenen Soldaten, sondern auch der zivilen Opfer gedacht werden.

Dazu verweist Gutte etwa auf den 17-Jährigen Sohn des jüdischen Schuhmachers Hecht in Fuhrberg, der laut Gutte als KZ-Häftling von den Nazis erschossen wurde. Auch erwähnt er die die polnischen Kriegsgefangenen aus Wettmar. Gutte fordert daher, dass die Ehrenmale und Informationstafeln in den Ortsteilen ergänzt, kommentiert und neu gestaltet werden. Dazu müsse entsprechend zu weiteren Opfern und -gruppen geforscht werden – und er will, dass weitere Stolpersteine für die jüdischen NS-Opfer verlegt werden.

„Vielleicht habe ich manchmal die Tendenz, Leuten Vorwürfe zu machen“, sagt Gutte. Das komme auch daher, dass er immer enttäuscht darüber sei, wie gering das konkrete Wissen um die Naziverbrechen sei. Das Thema ist aber auch deswegen schwierig, weil um die Errichtung eines Mahnmals in Großburgwedel vor einigen Jahren ein heftiger Streit entbrannte. Dabei ging es auch um die Frage, welcher Opfergruppen mit dem Monument gedacht werden muss – und welcher nicht.

Die Errichtung eines ersten Mahnmals 2009 führte weltweit zu Empörung. Darauf waren die Namen von sechs Soldaten, die bei der SS, Waffen-SS und dem Sicherheitsdienst der Nazis gewesen waren, provisorisch überklebt. Tage nach der Einweihung wurde das Mahnmal mutwillig zerstört.

Gutte befürchtete damals, dass mit dem Mahnmal eine „Kultstätte für Neonazis“ errichtet werde. Der damalige Ortsbürgermeister Otto Bahlo nannte ihn hingegen einen „Brandstifter“. Er kreidete ihm an, mithilfe der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, deren Mitglied er ist, den Unmut gegen die Gestaltung des Mahnmals geschürt zu haben. Er habe sich bei den Abstimmungen immer enthalten, sagt Gutte. Damit habe er zeigen wollen, dass er nicht gegen das Gedenken der gefallenen Soldaten war. „Im Grunde waren auch die Soldaten Opfer des Nationalsozialismus.“

Stiftung niedersächsische Gedenkstätten bringt Durchbruch

Den Durchbruch brachte schließlich die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten. Ein Konzept mit verschiedenen Ebenen für das Gedenken an die militärischen und zivilen Kriegstoten, die NS-Opfer sowie für Informationen über historische Hintergründe wurde schließlich 2012 umgesetzt.

Über den jahrelangen Mahnmal-Streit in Großburgwedel hat Rudolf Gutte ein Buch geschrieben. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

„Ich kann nicht anders“, sagt Rudolf Gutte mit Blick auf sein wohl immer nicht ganz so diplomatisches Engagement. „Wegen meiner Vergangenheit.“ Wenn er einmal wieder abschweift, erzählt er von den letzten Kriegsjahren, die er als Kind miterlebte. Er erzählt von seinen Eltern, die im Widerstand waren – und von seinen Jahren in Israel als Sozialreferent im diplomatischen Dienst. All diese Geschichten erzählt Gutte nicht zum ersten Mal. Es scheint so, als müsse er sich seines Standpunktes immer wieder vergewissern. Denn er sagt auch mit Blick auf das Naziregime: „Ich weiß nicht, ob ich nicht auch verführt worden wäre.“

Ortsräte sollen miteinbezogen werden

„Ich fühle mich letztlich bestätigt in meinem 15-jährigen Bemühen um die sachliche und wahrheitsgemäße Aufarbeitung unserer Ortsgeschichte“, sagt Gutte mit Blick auf seinen Antrag. Darüber hat er bereits ein Buch geschrieben. Wie viele Anträge er gestellt hat, das kann er nicht mehr sagen. Doch dieser wurde vom Rat angenommen und in den Verwaltungsausschuss überwiesen. Dort soll nun der genaue Forschungsrahmen abgestimmt werden, und auch die Ortsräte sollen miteinbezogen werden. Rudolf Gutte hat angeboten, weiter kostenlos zu recherchieren und versichert, dass die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge die Stadt mit professioneller Hilfe unterstützen würden.

Zu Anfang seiner Rede im Rat zitiert Rudolf Gutte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. „Der Krieg und sein Erbe haben auch unsere Erinnerung geteilt. Und diese Teilung ist auch jetzt noch nicht überwunden.“ Während der 83-Jährige spricht, herrscht Stille in der der Agora – niemand schaut auf die Uhr.

Von Alina Stillahn