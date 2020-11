Großburgwedel

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt der Stadt Burgwedel halten sich sehr in Grenzen. Für das aktuelle Jahr kalkuliert Bürgermeister Axel Düker mit einem Gesamtüberschuss von etwa 2 Millionen Euro. Für 2021 rechnet er hingegen mit einem Minus von knapp 5 Millionen Euro. Dennoch will die Verwaltung massiv investieren und nimmt dafür eine „erhebliche Verschuldung“ in Kauf, wie es Kämmerer Christian Möhring nannte. Er plant mit Krediten in Höhe von 24,5 Millionen Euro. Das komplexe Zahlenwerk stellte Düker nun den Mitgliedern des Finanzausschusses sowie der Ortsräte vor. Die Bürger können trotz bevorstehender Verschuldung aufatmen: „Eine Steuererhöhung steht nicht zur Debatte“, kündigte der Bürgermeister an.

Ergebnis für 2020 soll positiv ausfallen

Für 2020 erwartet Düker ein „sehr, sehr gutes Ergebnis. Es ist positiver als ursprünglich gedacht.“ Dass es dazu kommt, liegt an glücklichen Umständen. Überraschend kamen im Oktober zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von Nachzahlungen von Firmen hinzu. Die Gesamteinnahmen stiegen dadurch von 17 auf 19,5 Millionen. „Das war nicht vorhersehbar“, sagte der Bürgermeister. Das Land Niedersachsen hatte eine finanzielle Unterstützung für Kommunen aufgrund geringerer Einnahmen aus der Gewerbesteuer angekündigt. Stichtag dafür war Ende September. „Die späteren Geldeingänge haben auf eine mögliche Ausgleichszahlung keinen Einfluss“, sagte Düker, der nun noch auf eine Finanzspritze im „niedrigen siebenstelligen Bereich“ vom Land hofft.

Für den Haushalt 2021 kalkulierten der Bürgermeister und der Kämmerer mit den sogenannten ordentlichen Erträgen in Höhe von 47,3 Millionen Euro. Denen stehen Aufwendungen von 52,3 Millionen Euro gegenüber. Das ordentliche Ergebnis liegt demnach bei einem Minus von 5 Millionen Euro. Im Ergebnishaushalt gibt es neben dem ordentlichen auch noch einen außerordentlichen Bereich. Zu diesem zählen unregelmäßig anfallende Beträge, beispielsweise Grundstücksverkäufe. Die sollen für zusätzliche Einnahmen sorgen.

Grundstücksverkäufe sollen mindestens 5 Millionen Euro einbringen

Durch den Verkauf von Grundstücken planen Düker und Möhring mit Erträgen von 5 Millionen Euro. Der Bürgermeister betonte, dass er bei den kalkulierten Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen lieber zurückhaltend sei. „Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass ein weitaus höherer Betrag eingenommen wird“, sagte er. Es könne aber immer wieder zu Verzögerungen kommen. „Wenn wir mehr einnehmen sollten, können wir uns am Ende darüber freuen“, sagte Düker.

Er hoffe, dass es beim Verteilen des Geldes an die unterschiedlichen Bereiche der Stadt keinen Streit gibt. Der größte Posten bei den Ausgaben mit rund 7 Millionen Euro fällt im kommenden Jahr an Tageseinrichtungen für Kinder. Insgesamt sind für den Bereich Kinder, Jugend und Familien 11,1 Millionen Euro veranschlagt. „Der Kindertagesstättenbereich hat mit Abstand den höchsten Zuschussbedarf“, sagte Düker. Die Summe habe sich seit 1995 von umgerechnet rund einer Million Euro bis heute versiebenfacht, so der Bürgermeister. „Im gleichen Zeitraum haben sich die Steuereinnahmen lediglich verdoppelt.“

Niedrige Zinsen verleiten zur Kreditaufnahme

Das für das nächste Jahr geplante Investitionsvolumen von nahezu 30 Millionen Euro ist laut Bürgermeister „absolut top. So etwas ist noch nie da gewesen“, sagte er. Der Betrag liege weit über den Investitionen vergangener Jahre. „So etwas geht auch nicht in jedem Jahr“, fügte er hinzu. Es sei vordergründig attraktiv, aufgrund der niedrigen Zinsen Kredite für die Finanzierung aufzunehmen. Er mahnte aber an: „Billiges Geld darf auf keinen Fall zu einem leichtfertigen Umgang mit ebendiesem führen.“

Die Stadt plant, mehr als 17 Millionen Euro in die Baumaßnahmen am Gymnasium in Großburgwedel zu investieren. Quelle: Mark Bode

Mit 17,7 Millionen Euro steckt die Stadt mehr als die Hälfte der Gesamtinvestitionssumme von nahezu 30 Millionen Euro in den Neubau beziehungsweise die Sanierung des Gymnasiums. Für das neue Feuerwehrhaus in Kleinburgwedel stellt sie 2,8 Millionen Euro in den Haushalt ein. Für die Erneuerung der Regenwasserkanalisation in Kleinburgwedel sind knapp 3 Millionen Euro veranschlagt. 455.000 Euro sind für die weitere Sanierung des Freibades vorgesehen. Aber es gibt auch einige kleinere Investitionen. So plant die Verwaltung die Anschaffung eines mobilen Blitzers. Dafür sind 150.000 Euro im Haushalt veranschlagt. „Dabei handelt es sich zunächst um einen Verwaltungsvorschlag, der noch in der Beratung ist“, sagte Düker.

Grüngutannahme erhält eine zweite Zufahrt

In den Straßenbau in den Neubaugebieten Kleinburgwedel, Pöttcherteich in Großburgwedel und Glockenberg in Wettmar sowie im Gewerbegebiet in Großburgwedel westlich der Autobahn 7 fließen knapp 770.000 Euro. Für die Grüngutannahme in Großburgwedel sollen für 115.000 Euro eine zweite Zufahrt gebaut sowie die bestehende Halle ausgebaut werden.

Burgwedel ist aktuell noch nicht verschuldet

Bislang sei die Stadt als letzte Kommune der Region Hannover noch nicht verschuldet. „Stand heute haben wir noch 4 Millionen Euro auf dem Konto“, sagte Möhring am Freitagmittag. Dem stehen Kredite in Höhe von einer Million Euro gegenüber. Im nächsten Jahr wird sich Burgwedel den anderen Städten und Gemeinden anpassen, wenn knapp 25 Millionen Euro in Form von Krediten dazukommen. „Das ist schon viel“, sagte der Kämmerer.

In den nächsten Wochen werden die Ortsräte über den 264 Seiten umfassenden Haushaltsentwurf beratschlagen und möglicherweise Änderungswünsche formulieren. Danach landet der Plan wieder im Finanzausschuss, anschließend im Verwaltungsausschuss, und schließlich entscheiden die Mitglieder des Rates darüber.

