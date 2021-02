Burgwedel will Pendler aus dem Auto locken

Burgwedel

Damit Burgwedel nicht irgendwann im Berufsverkehr erstickt, ziehen Stadtverwaltung, örtliche Unternehmen, Wissenschaftler, Verkehrs- und Stadtplaner jetzt an einem Strang. Sie wollen umwelt- und sozialverträgliche Alternativen zur Automobilität entwickeln – orientiert am lokalen Bedarf in Burgwedel und zugleich beispielhaft für andere Standorte. Mobil ans #werk heißt dieses Projekt, das mit seinem kooperativen Ansatz bei einem Zukunftswettbewerb des Bundesumweltministeriums (BMU) punkten konnte. So darf die Stadt Burgwedel als eine von bundesweit nur zehn Kommunen 150.000 Euro Fördermittel für die erste Planungsphase ausgeben. In der zweiten Phase winken dann eventuell hohe Bundeszuschüsse für die Umsetzung.

Die Rossmann-Zentrale ist umstellt von Parkplätzen für die Mitarbeiter, die zur Arbeit einpendeln. Burgwedels größter Arbeitgeber will an einem neuen und klimaschonenden Mobilitätskonzept mitwirken. Quelle: Lauber

Düker: Wir kommen an unsere Grenzen

Zum symbolischen Startschuss von mobil ans #werk kamen die bisherigen Akteure am vergangenen Freitag im neuen Campusgebäude der Firma Kind erstmals persönlich zusammen. Dabei ging es um einen ersten Austausch der jeweiligen Erwartungen an das Projekt. Es sei an der Zeit, sich zukunftsorientiert neu aufzustellen, erklärte Bürgermeister Axel Düker (SPD) mit Blick auf den täglichen Pendlerstrom. Dieser besteht aus rund 13.000 Arbeitnehmern, von denen 5346 Burgwedel Richtung Arbeitsstelle verlassen, während 7649 von auswärts zum Arbeiten einpendeln (Stand 2019) – mit steigender Tendenz, weil Gewerbeflächen in Burgwedel weiter extrem nachgefragt würden und ansässige Unternehmen expandierten, erklärte Düker. „Wir kommen langsam an unsere Grenzen.“

Drei Frauen bilden das Leitungsteam

Mit welchen Innovationen es gelingen kann, motorisierten Pendlern CO2-freie Alternativen schmackhaft zu machen, darum geht es im besten Falle. Meike Levin-Keitel will dabei den wissenschaftlichen Input von der „Forschungsfront“ sicherstellen. Sie hat an der Fakultät für Raumplanung der TU Dortmund den Lehrstuhl für Räumliche Transformation im digitalen Zeitalter inne und war verantwortlich für Burgwedels erfolgreiche Bewerbung beim BMU-Zukunftswettbewerb. Zum Leitungsteam von mobil ans #werk gehören außerdem die hannoversche Stadtplanerin Lisa Nieße und Burgwedels Wirtschaftsförderin Anja Hansch. Alle drei heben die großen Chancen einer nachhaltigen Verkehrswende für die Lebensqualität der Burgwedeler hervor – und für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes.

Wahrlich kein Aushängeschild für Burgwedel ist der steile Aufstieg zum Bahnsteig in Fahrtrichtung Celle. Quelle: Martin Lauber

Daniel Roßmann: Firmen machen aus Eigeninteresse mit

Vertreter der örtlichen Wirtschaft signalisierten beim Auftakttreffen von mobil ans #werk dringenden Handlungsbedarf. Eine gute Erreichbarkeit der Arbeitsstelle werde für die Personalgewinnung immer wichtiger. „Wir machen bei dem Projekt nicht ganz uneigennützig mit“, verriet Gastgeber Alexander Kind. Das Filialnetz seines Unternehmens wachse nach der Erweiterung um den Bereich Augenoptik schnell, parallel werde die Zahl der Auszubildenden von 650 auf rund 1000 steigen. Bestimmte Bildungsinhalte müssten im neuen Großburgwedeler Kind-Campus persönlich vermittelt werden. Pro Tag 110 Azubis, Gesellen und Meister würden (nach Corona) an der Kokenhorststraße erwartet. Sie alle reisten aus ganz Deutschland an. Doch schon am Bahnhof erwarte sie derzeit „der erste Schock“, so Kind: kein Bus, manchmal kein Taxi, keine Leihfahrräder oder E-Scooter.

Ob mit Fahrrad oder E-Roller: Auf dem neu ausgebauten Radweg an der Thönser Straße wird jede Bewegung digital aufgezeichnet. Quelle: Lauber

Ähnliches berichtete Daniel Roßmann für Burgwedels größten Arbeitgeber, und die Probleme beträfen nicht allein den Nachwuchs des Drogerieunternehmens. Für viele Mitarbeiter spiele das eigene Auto keine so große Rolle mehr, ihnen fehle in Burgwedel ein attraktives öffentliches Nahverkehrsangebot. Insbesondere Einpendler aus IT-Berufen fänden es „ekelhaft, in Burgwedel zu arbeiten“, drückte Roßmann sich drastisch aus. Jens Asmuth mochte das nicht beschönigen. Seine ebenfalls stark expandierende Firma JA Gastechnology in Kleinburgwedel arbeite häufig mit Studenten und jungen Akademikern aus Berlin zusammen, diese strandeten ebenfalls am Bahnhof in Großburgwedel. „Warum nicht ein emissionsfreier Shuttle?“, schlug Asmuth vor.

Auch Arbeitnehmer sollen ihre Wünsche nennen Am 18. Februar hat das Bundesumweltministerium (BMU) die Zusage erteilt, mobil ans #werk mit 150.000 Euro zu fördern. Nach dem Startertreffen am Freitag wird das dreiköpfige Leitungsteam nun ein breiter angelegtes Beteiligungsverfahren vorbereiten, das nach den Sommerferien gestartet wird. Die To-do-Liste sieht bis dahin unter anderem vor, Kontakte zu weiteren Firmen zu knüpfen und eine Internetseite zu erstellen. In vertiefenden Interviews mit der Stadtverwaltung sowie Unternehmensleitungen und durch Umfragen unter Mitarbeitern ortsansässiger Firmen soll in der zweiten Jahreshälfte ermittelt und analysiert werden, welcher Bedarf und welche Wünsche zum Thema Mobilität bestehen. Zusätzlichen „externen Input“ zum Thema Arbeit und Wohnen soll ein Zukunftsforscher liefern. Für Anfang 2022 ist dann ein großer Workshop vorgesehen mit Vertretern aus Unternehmen, Kommune, Politik und Verkehrsbetrieben. Dabei soll eine Art Leitbild entwickelt werden, mit dem sich die Stadt für die zweite Phase des Zukunftswettbewerbs beim BMU bewerben kann. Sie steht dabei in Konkurrenz zu neun weiteren Kommunen aus ganz Deutschland, die ebenfalls an Themen rund um eine nachhaltige Verkehrswende arbeiten. Fünf der zehn Bewerber werden am Ende übrig bleiben. Für die konkrete Umsetzung ihrer Pläne steht ein Fördertopf mit 4 Millionen Euro zur Verfügung.

Es seien die erste und die letzte Meile von und zur Arbeit, die Pendlern die größten Schwierigkeiten bereiteten, so fasste Levin-Keitel die Problemlage zusammen, der sich mobil ans #werk widmen werde. Conrad Vinken, Leiter des Fachbereichs Verkehr der Region Hannover, will dabei „umsetzungsstark“ mitarbeiten. Doch auch unabhängig von diesem Projekt sei die Region „dran am Thema Bahnhof Großburgwedel“, sowohl in Sachen Erscheinungsbild wie Barrierefreiheit und Zugtaktung. Bei der Aufwertung des Bahnhofs will die Stadt nicht abseits stehen. So könne die Kommune bei Bedarf auch kurzfristig für mehr abschließbare Fahrradboxen und E-Lademöglichkeiten sorgen, sagte Bürgermeister Düker.

Von Martin Lauber