Burgwedel

Exakt 21.000 Pfandflaschen zu je 25 Cent hat ein diebischer Kassierer erfunden, um seinen fortlaufenden Griff in die Kasse einer Burgwedeler Tankstelle zu verschleiern. Letztlich war das vergeblich, die Diebstahlserie zulasten seines Arbeitgebers flog doch auf – und der Mann erhielt seine Strafe nun vom Amtsgericht Burgwedel.

5250 Euro verschwanden aus der Tankstellenkasse

Der Mittdreißiger hatte bereits kurz nach seiner Einarbeitung als Kassierer damit begonnen, Geld aus der Tankstellenkasse zu stehlen. Mal waren es an einem Tag 700 Euro, mal auch „nur“ 100 Euro. 14 Fälle listete die Vertreterin der Staatsanwaltschaft auf, als sie die Anklage verlas. Unterm Strich stand so eine Summe von exakt 5250 Euro, die sich der Angeklagte Ende 2019/Anfang 2020 innerhalb von zweieinhalb Monaten angeeignet hatte. Juristisch nennt sich so etwas veruntreuende Unterschlagung.

Anzeige

Vor Gericht zeigte sich der Mann geständig. Allerdings blieb ihm auch keine wirkliche Wahl, hatte die Polizei ihm doch die Fälle lückenlos nachweisen können und überdies 1350 Euro in seinem Auto sichergestellt. Als Motiv gab der Mann Geldprobleme an: „Meine Frau und ich haben Schulden. Man kommt an einen Punkt, da kann man nicht mehr. Das war für mich der Weg raus.“ Auf Nachfrage von Richter Michael Siebrecht nach der Höhe der Verbindlichkeiten waren sich die Eheleute nicht wirklich einig: Der Angeklagte vermutete rund 10.000 Euro, seine Frau im Zuhörerraum des Amtsgerichts eher die zwei- oder gar dreifache Summe.

Weitere HAZ+ Artikel

Angeklagter: „Das war wie eine Sucht“

Angeblich wurde dem Kassierer sein Griff in die Kasse recht leicht gemacht: Eine Videoüberwachung habe es im Kassenbereich nicht gegeben, sagte er aus. Und die Pfandbeträge, die man eingebucht habe, seien in der Abrechnung nicht vorgekommen. „Die blieben komplett außen vor.“ Zunächst habe er sich bei seinen Taten schlecht gefühlt. Doch als die ersten Diebstähle nicht aufgefallen seien, habe er das wie einen Kick empfunden. „Das war wie eine Sucht.“ Die Schlagfrequenz, in der sich der Mann Geldscheine aus der Kasse zog, wurde immer höher. Doch dann stand die Polizei in der Tankstelle, die Fehlbuchungen waren doch aufgefallen.

Auf welche Weise der fortlaufende Griff in die Kasse offenkundig wurde, das blieb vor Gericht unerwähnt. Eigentlich hätte der Tankstellenbetreiber als Zeuge aussagen sollen, doch er blieb dem Prozess unentschuldigt fern. Der Amtsrichter quittierte das mit einem Bußgeld von 150 Euro.

Richter verurteilt Dieb zu hoher Geldstrafe

Für den diebischen Kassierer, der 21.000 Pfandflaschen erfunden hatte, fiel die Strafe ungleich höher aus. Richter Siebrecht verurteilte den zuvor unbestraften Mann zu einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen zu je 10 Euro. Der Richter sprach in seiner Urteilsbegründung von einem großen Vertrauensbruch gegenüber dem Arbeitgeber. „Sie haben den Tankstellenbetreiber systematisch geschädigt. Dass das nicht dauerhaft gut gehen würde, hätte Ihnen klar sein müssen.“

Die Tagessatzhöhe fiel so niedrig aus, weil der Mittdreißiger wegen einer schweren Erkrankung dauerhaft erwerbsunfähig ist. Er darf monatlich maximal 450 Euro zu seiner Rente dazuverdienen. „Man wird Ihnen anbieten, die Strafe abzuarbeiten“, sagte der Richter. Allerdings kommen auf den Dieb noch weitere Kosten zu: Die noch ausstehenden 3900 Euro muss er seinem ehemaligen Chef zurückzahlen. Zudem wird er eine Rechnung für die Kosten des Gerichtsverfahrens bekommen.

In seinem letzten Wort vor dem Urteil hatte er zuvor immerhin Besserung gelobt: „Es tut mir unheimlich leid. Ich habe daraus gelernt.“ Das Urteil akzeptierte der Burgwedeler sofort.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter