Burgwedeler Büchereien öffnen in den Herbstferien

Burgwedel

Neben Großburgwedel haben auch weitere Burgwedeler Büchereien in den Herbstferien vom 12. bis 23. Oktober offen. Die Bücherei in Wettmar, Heinrich-Werth-Straße 5, öffnet zu den gewohnten Terminen montags von 15.30 bis 17 Uhr und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr. Zur Ausleihe stehen mehr als 13.500 Bücher, 1600 Hörbücher, 1200 CDs für Kinder und Jugendliche sowie 1130 DVDs für Erwachsene und 1050 DVDs für Kinder und Jugendliche bereit. Auch in den Ferien können Bücher und andere Medien nach den Wünschen der Nutzer angeschafft werden.

Die Fuhrberger Gemeindebücherei an der Straße In den Tweechten 8 öffnet ebenfalls wie gewohnt montags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Leser können Bücher, Hörbücher und Tonies ausleihen.

Von Thomas Oberdorfer