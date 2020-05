Burgwedel

In den vergangenen Wochen blieb durch coronabedingte Einschränkungen vieles liegen. So auch im Burgwedeler Bürgerbüro. Nur die absolut notwendigen Dinge wurden bearbeitet. Um die zurückgestellten Anträge nun schneller erledigen zu können, erweitert die Verwaltung die Öffnungszeiten und bietet zusätzliche Termine im Bürgerbüro an.

Wer einen Personalausweis oder Reisepass beantragt hatte, wurde inzwischen von der Stadt aufgefordert, diesen abzuholen. Für Burgwedeler, deren Ausweispapiere bereits abgelaufen sind oder noch im Mai ablaufen werden, hat das Bürgerbüro für Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Mai, jeweils in der Zeit von 8 bis 19 Uhr Termine reserviert. Dann können die Papiere neu beantragt werden.

Anzeige

Für alle weiteren melderechtlichen Angelegenheiten, beziehungsweise bei Themen rund um Ausweispapiere, werden ab dem 27. Mai, jeweils mittwochs in der Zeit von 8 bis 18 Uhr Termine freigehalten. Alle weiteren Anliegen – wie beispielsweise die Kfz-Zulassung – werden auf freie Termine verteilt. „Die derzeitige Vorlaufzeit beträgt eine Woche“, erklärt Stadtsprecherin Andrea Butt.

Weitere HAZ+ Artikel

Termine nur nach vorheriger Absprache

Wichtig: Termine im Bürgerbüro werden ausschließlich nach vorheriger Absprache vergeben. Das gilt für alle Angelegenheiten. Die Verwaltung bittet darum, diese per E-Mail unter der Adresse buergerbuero@burgwedel.de zu vereinbaren. Zudem ist eine telefonische Absprache unter der Rufnummer (05139) 8973-500 möglich. „Allerdings ist dabei aufgrund des starken telefonischen Andrangs mit hohen Wartezeiten zu rechnen“, erklärt Butt.

Die regulären Öffnungszeiten des Bürgerbüros: montags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, mittwochs geschlossen, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Thomas Oberdorfer