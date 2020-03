Burgwedel

Reni Kruckemeyer-Zettel ist überwältigt. Die Pastorin der St.-Marcus-Kirchengemeinde in Wettmar hat durch die Bank weg positive Rückmeldungen zu den Online-Andachten der Burgwedeler Kirchen erhalten. Durchschnittlich 300 Protestanten und Katholiken hätten die Video-Andachten verfolgt - und das in den eigenen vier Wänden. „Das freut mich total, dass so viele daran Interesse haben“, sagt die Pastorin. Zum üblichen Gottesdienst etwa am Sonnabend um 18 Uhr kämen zwischen 15 und 20 Menschen.

Vielfalt der Andachten gefällt Zuhörern

Los gehen die Andachten jeden Abend um 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal „Kirche Burgwedel“. Sie dauern durchschnittlich zehn bis 15 Minuten. Darin enthalten sind Musik, Predigt und Gebet. „Jeder Pastor hat seinen eigenen Stil“, erklärt Kruckemeyer-Zettel. Möglicherweise sei die Vielfalt das Rezept, was die Menschen anzieht, spekuliert die Pastorin. Es sei aber auch der besonderen Situation geschuldet: „Dann muss man andere Wege bestreiten.“

Indes proben Stefanie Blänkner, Friederike Knigge und Antje Brinkmann von den Local Couch in der St.-Marcus-Kirche für die nächsten Aufnahmen einer online Andacht. Sie bilden ein A-Cappella Gesangstrio, das normalerweise Gottesdienste musikalisch begleitet und auch Konzerte gibt. Nun wird ihr Auftritt aufgenommen und in die Wohnzimmer der Zuhörer gesendet.

Mit im Boot bei den Video-Andachten sind die Wettmarer St.-Marcus-Kirche, die evangelische St.-Petri-Kirche mit den Pastoren Jens Blume und Bodil Reller sowie die katholische St.-Paulus-Kirche mit Pfarrer Hartmut Lütge in Großburgwedel und auch die Fuhrberger Ludwig-Harms-Kirchengemeinde mit Pastor Rainer Henne. „Die Idee stammt ursprünglich aus Wettmar“, sagte Kruckemeyer-Zettel. Dass jetzt mehr Gemeinden mitmachen, hat noch einen anderen Vorteil: Jeder Pastor oder Vikar halte einmal die Woche die Andacht und nicht täglich.

Weil die Landeskirche empfiehlt, wegen der rasanten Verbreitung des Coronavirus Gottesdienste bis einschließlich 19. April ausfallen zu lassen, „halten wir uns dran“, sagt Kruckemeyer-Zettel. Zudem gibt es die Allgemeinverfügung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten, und Zusammenkünfte im öffentlichen Raum sollen sich auf höchstens zwei Menschen beschränken.

Ältere freuen sich, ihre Kirche von innen zu sehen

„Insbesondere die älteren Mitglieder freuen sich, bei den Online-Andachten ihre Kirche zu sehen, wenn sie schon nicht hineingehen können“, stellt die Pastorin fest. Überraschend ist für sie auch, dass jüngere Frauen, die gar nicht in der Kirche sind, die Andachten verfolgen. „Eine Frau sagte mir, das ist richtig schön, da werden andere Dinge angesprochen“, berichtet sie. Die Frau überlege jetzt, in die Kirche einzutreten. „Das ist ein Nebeneffekt für uns, an den wir nicht gedacht hätten“, gesteht die Pastorin.

