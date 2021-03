Burgwedel

Ostergottesdienste in der Kirche wird es in diesem Jahr nicht geben. Zumindest nicht in den evangelisch-lutherischen Gemeinden in Burgwedel. Die Kirchenvorstände von St. Marcus in Wettmar, Engensen und Thönse, von Ludwig Harms in Fuhrberg und von St. Petri in Groß- und Kleinburgwedel haben entschieden, angesichts der steigenden Infektionszahlen in der Region Hannover und der Stadt Burgwedel, die Gottesdienste im Internet zu feiern. Außerdem planen sie für die beiden Ostertage eine Tour zwischen den Kirchen und Kapellen.

Die Gottesdienste wollen die Gemeinden im Internet gemeinsam feiern. Sie werden über die Videokonferenzplattform Zoom übertragen. „Jeder, der mit uns die Gottesdienste feiern möchte, ist herzlich eingeladen“, sagt St.-Petri-Pastorin Bodil Reller. Einen entsprechenden Link zu einem Gottesdienstraum wollen die Gemeinden rechtzeitig auf ihren Internetseiten veröffentlichen.

Das sind die geplanten Gottesdienste und Aktionen zum Osterfest:

Gründonnerstag, 1. April

Los geht es mit einem Zoom-Gottesdienst mit Pastor Karl-Martin Harms, er vertritt die Wettmarer Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel. Beginn ist um 19 Uhr. Dabei wird auch das Abendmahl gefeiert. Dafür sollte jeder Teilnehmer Brot und Traubensaft oder Wein bereithalten. Wer möchte, kann sich am Mittwoch, 31. März, von 16 bis 19 Uhr, Brot und Saft am Gemeindehaus in Wettmar, Hauptstraße 25, abholen.

Karfreitag, 2. April

Der Fuhrberger Pastor Rainer Henne hält den Karfreitagsgottesdienst via Zoom. Beginn ist um 10 Uhr. Außerdem sind die Kirchen St. Marcus in Wettmar von 10 bis 11 Uhr und St. Petri in Großburgwedel von 10 bis 12 sowie von 15 bis 17 Uhr für einen privaten Besuch geöffnet. Zudem legen die Gemeinden rund um die Gotteshäuser in Großburgwedel, Wettmar und Fuhrberg meditative Texte aus.

Karsonnabend, 3. April

An diesem Tag wird wieder in ökumenischer Gemeinschaft das Osterlicht entzündet. Es kann in den Folgetagen abgeholt werden. In Wettmar steht dafür eine Laterne mit dem Licht an der Kirche. In der St.-Petri-Kirche ist die Abholung während der offenen Kirche (10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr) möglich. Am Abend gibt es weitere Abholtermine für das Osterlicht: jeweils um 21.30 Uhr auf dem evangelischen Friedhof und am Küstergang in Großburgwedel, am Haus der Kirche in Kleinburgwedel und am Gemeindehaus in Wettmar.

Ostersonntag, 4. April

Den Ostergottesdienst hält Pastorin Reller. Er wird ab 10 Uhr via Zoom übertragen. Die drei Gemeinden organisieren für die beiden Ostertage noch eine gemeinsame Aktion. Sie fordern die Burgwedeler zu einer Rundtour zu den Kirchen und Kapellen in der Stadt auf. „Machen Sie sich einzeln oder als Familie auf den Weg, beispielsweise mit dem Fahrrad. Texte, Lieder, Meditationen warten dort auf Sie“, sagt Reller. Für ganz Fleißige gibt es eine Karte, die an jeder der sechs Stationen einen Stempel erhält. Mit dabei sind die Ludwig-Harms-Kirche in Fuhrberg, die Kapellen in Thönse und Engensen, die St.-Marcus-Kirche in Wettmar, das Haus der Kirche in Kleinburgwedel und die St.-Petri-Kirche in Großburgwedel. Zudem gibt es wieder das Angebot der offenen Kirche in Großburgwedel (10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr) und in Wettmar (10 bis 11 Uhr).

Ostermontag, 5. April

Pastor Jens Blume hält den Ostergottesdienst via Zoom. Beginn ist um 10 Uhr. Außerdem gibt es wieder das Angebot der offenen Kirche in Großburgwedel (10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr) und in Wettmar (10 bis 11 Uhr).

Und ein Letztes noch: St. Petri und St. Marcus bieten Aktionen für Kinder an. Die gibt es bereits in der gesamten Karwoche an den Gemeindehäusern in Großburgwedel und Wettmar.

Von Thomas Oberdorfer