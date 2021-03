Thönse

„Angenehm ist das nicht, aber es ist gut, dass wir nun endlich auf Corona getestet werden“, sagt Jeannine Schneider. Vergangenen Freitag gab es für die Leiterin der Sonnenblumenschule Thönse und ihre Kolleginnen den ersten von vorerst sieben freiwilligen Corona-Tests, die das Land seinen Lehrern bis Ostern bezahlt.

Während viele Schulen für die Lehrer Gutscheine ausstellen und diese sich dann in einer Arztpraxis testen lassen können, organisierte Schneider zusammen mit ihrer Kollegin Anna-Marie von Badewitz von der Grundschule Kleinburgwedel einen Test in der Thönser Schule. Zudem werden seit der vergangenen Woche nun auch die städtischen Mitarbeiter in Schulen und Kindertagesstätten regelmäßig getestet.

Übrigens: Durchgeführt wurden die Tests in Thönse von Johanna Pliefke. Die Mitarbeiterin der hannoverschen Praxis Dr. Fontaine hatte nach einer Stunde gute Nachrichten für Schneider: „Alle Tests sind negativ, wir haben keine Infektion entdeckt.“ In dieser Woche kommt Pliefke zur zweiten Testreihe wieder nach Thönse.

Von Thomas Oberdorfer