Burgwedel

Nach einer längeren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie möchte die Interessengemeinschaft der Wirtschaftsunternehmen in Burgwedel (IWU) auch wieder persönlich netzwerken. Am Donnerstag, 22. Oktober, gibt es daher ab 19 Uhr die sogenannte IWU-Connection in der Aula der Grundschule Großburgwedel, Im Mitteldorf 13.

Unternehmertreff: Anmeldung ist erforderlich

Alle interessierten Unternehmen aus dem Stadtgebiet Burgwedel sind eingeladen, um sich auszutauschen und die IWU unverbindlich kennenzulernen. Zudem wird es einen Vortrag von Fabrizio Sepe zum Serengeti Park in Hodenhagen geben. Um den geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu Corona-Zeiten gerecht zu werden, ist die Teilnehmerzahl auf 30 begrenzt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich daher vorab per E-Mail an info@iwu-burgwedel.de anmelden. Unter dem Motto „Mitmachen – Mitgestalten – Miteinander“ hofft der IWU-Vorstand auf viel Resonanz für das Wiedersehen mit der Burgwedeler Unternehmerschaft.

Von Carina Bahl