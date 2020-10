Fuhrberg

Diese Nachricht hat bei den Mitgliedern der Initiative Burgwedeler Wind zu Erleichterung geführt: Mit Horst Mangels ist es gelungen, jemanden zu finden, der die drei Fuhrberger Windräder mit den Namen Anemone, Baldrian und Calendula weiter betreiben wird. In den vergangenen Tagen wurden die notwendigen Papiere unterschrieben, der Besitzerwechsel ist bereits vollzogen. Damit endet die 20-jährige Geschichte des Burgwedeler Beteiligungsprojekts. 81 Gesellschafter zählte die Gesellschaft zuletzt.

Windräder liefern verlässlich Ökostrom

Lange sah es so aus, dass die drei Windräder zwar noch verlässlich Strom liefern könnten, aber dennoch keine Zukunft mehr haben würden. Der Grund: Nach 20 Jahren läuft zum Jahresende der garantierte Abnahmepreis von 9,1 Cent je Kilowattstunde aus. Dann muss der saubere Ökostrom auf dem freien Energiemarkt verkauft werden. Und dort sind derzeit keine üppigen Preise zu erzielen. Aktuell gibt es 2,87 Cent pro Kilowattstunde. Vor wenigen Monaten lag die Vergütung noch wesentlich niedriger. „Während des Corona-Lockdowns rutschte der Preis im Monatsdurchschnitt auf 0,97 Cent“, schildert Mangels die Preisentwicklung an der Strombörse.

Anzeige

Ihm gehören jetzt die Fuhrberger Windräder: Windmüller Horst Mangels (Mitte) mit den Burgwedeler-Wind-Geschäftsführern Heinz Visel (hinten links) und Hermann Wöhler. Quelle: Thomas Oberdorfer

Dass sich der Windmüller dennoch auf den Weiterbetrieb der alten Fuhrberger Anlagen einlässt, hat gleich mehrere Gründe. Zum einen ist er – wie die Burgwedeler Windradbetreiber – ein engagierter Umweltschützer, ein Überzeugungstäter, wie er sagt. „Man kann doch nicht einfach funktionierende Windräder, die verlässlich Strom liefern, abreißen. Das wäre doch einfach nur Irrsinn“, sagt er. Und Mangels hat gegenüber den bisherigen Betreibern einen Riesenvorteil. Er ist nicht allein auf den Ertrag der drei Fuhrberger Windräder angewiesen. Mittlerweile besitzt er mit seiner Firma 99 Anlagen – verteilt über ganz Norddeutschland. „Da sind viele ältere Windräder dabei, aber auch einige neuere. Viele von ihnen erhalten noch den garantierten Abnahmepreis. Es ist halt ein Mix, der sich unter dem Strich rechnen muss“, betont er.

Windmüller setzt auf höhere Preise an der Strombörse

Und obendrein ist Mangels ein Optimist. „Der Strompreis an der Börse wird sich für die Produzenten von Ökostrom zum Positiven entwickeln. In den kommenden Jahren werden immer mehr Kohle- und Atomkraftwerke vom Netz gehen. Langfristig bringt das höhere Erlöse“, ist er sich sicher. „Dann sollten Preise von 5 bis 6 Cent je Kilowattstunde realisierbar sein.“

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren

Und allzu hoch dürfte das Risiko auf einen großen Schaden an einer der Anlagen vor den Toren Fuhrbergs nicht sein. „Ein Experte hat sie gerade begutachtet und allen drei Windrädern gute Noten ausgestellt. Die sind in einem guten Zustand, wurden bestens gewartet und könnten noch viele Jahre laufen“, erläutert Burgwedel-Wind-Geschäftsführer Heinz Visel nicht ohne Stolz. „Eine Laufzeit von 35 Jahren hält der Fachmann für realistisch.“

Die drei Windräder versorgen Fuhrberg komplett mit Strom

Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Gesellschafter vom Burgwedeler Wind war das Projekt ein Erfolg. Sie konnten ihre vor 20 Jahren eingezahlte Investition verdoppeln. Und der Gewinn für die Umwelt? Der kann sich auch sehen lassen. „Die drei Anlagen haben in den vergangenen 20 Jahren zusammen rund 48 Millionen Kilowattstunden Strom produziert“, erläutert Visel und rechnet weiter vor: „Das reicht, um im gleichen Zeitraum den gesamten Strombedarf von Fuhrberg zu decken. Inklusive aller Haushalte, den Verbrauch sämtlicher Betriebe und auch noch der Straßenbeleuchtung obendrein.“ Übrigens: Nicht erhalten bleibt die Gesellschaft Burgwedeler Wind. „Die werden wir liquidieren“, informiert Visel.

Dass Mangels ähnlich tickt wie die Gründer des Windradprojekts, zeigt ein kleines Detail am Rande. Auch er hat seinen Windrädern Namen gegeben – zumindest den ersten. Und so laufen Anemone, Baldrian und Calendula – so tauften einst die Initiatoren des Bürgerwindprojekts die Fuhrberger Anlagen – nun mit Mangels ersten Windrädern Erich und Ilse in einer gemeinsamen Firma.

Von Thomas Oberdorfer