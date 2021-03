Großburgwedel

Im noch vorfrühlingshaft kahlen Busch neben der Pestalozzischeune in Großburgwedel blüht es. Weiße, rote, gelbe und rosa Rosen und Tulpen sind es, die dort um die Wette leuchten. Erinnerungsblumen, die wie in dem Lied „Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt“ künden von vergangener Gräuel und gegenwärtiger Hoffnung. Sie erzählen von Menschen, die dem Nazi-Regime in Großburgwedel zum Opfer fielen. Von der Mahnung, all das nicht zu vergessen, auf dass es sich nicht wiederhole. Und von der Hoffnung, dass sich solches nie wieder wiederholen möge.

Gedenken und mahnen, das ist wichtig. Trotz Corona-Pandemie. Und so hat die Bürgerinitiative Gegen das Vergessen am Sonnabend im ganz kleinen Kreise statt mit großer Öffentlichkeit der rund 20 KZ-Häftlinge gedacht, die auf dem Todesmarsch von Hannover nach Bergen-Belsen in der Osterwoche im Jahr 1945 an der Scheune, also direkt vor den Türen der Burgwedeler, erschossen wurden. Erschossen „weil sie hofften, sich im Schutze der Nacht ein Stück Brot vom Verpflegungswagen nehmen zu können, um ihren quälenden Hunger zu stillen“. Verscharrt am Wegesrand, vergessen in der Scheune: Die Einzelheiten, die Organisator Rudolf Gutte mit Verweis auf Zeitzeugen vortrug, tun richtig weh. Auch nach 76 Jahren.

Pestalozzi-Vorstand Sebastian Bernschein (links) und Rudolf Gutte von der Bürgerinitiative Gegen das Vergessen ist es wichtig, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus wach zu halten – auch und gerade mitten in der Corona-Pandemie. Quelle: Sandra Köhler

„Das hier ist ein authentischer Tatort des nationalsozialistischen Unrechts“, sagte Sebastian Bernschein, Vorstand der Pestalozzi-Stiftung bewegt. Und damit für alle Mitarbeiter der Pestalozzi-Stiftung ein ganz besonderer Erinnerungsort, dessen Bedeutung man sich täglich neu bewusst machen müsse: „Auch wenn die Ermordung der Menschen nicht durch die Stiftung geschah, sie geschah auf unserem Gelände. Auf dem Gelände einer Einrichtung, die sich der Fürsorge für Menschen verpflichtet hat.“ Deshalb gelte es, besonders aufmerksam zu sein und gesellschaftlichen Tendenzen, „die zwischen wir und die trennen wollen“, entgegen zu treten.

Mit gebührendem Abstand und Masken postierten sich Günther Krüger und seine Frau Mechthild an der Scheune. Warum sie an diesem kalten Morgen mit Regen und Hagel und trotz Corona-Pandemie gekommen sind? Um Haltung zu zeigen gegen Rechts, gegen Rassismus und Nationalismus. Das sei gerade heutzutage wichtiger denn je, sagte Günther Krüger. „Seit 2014 sind wir bei dem Bußgang dabei, den Pfarrer Albrecht Przyrembel 1981 ins Leben gerufen hat. Der führt vom ehemaligen KZ-Außenlager Hannover-Mühlenberg bis nach Bergen-Belsen. Auch heute werden wir beide privat zumindest bis Fuhrberg gehen, und dann schauen wir weiter“, sagte der Burgwedeler und steckte vorsichtig eine Blüte in den Busch.

Rassismus und Gewalt sind auch heute noch präsent

Wolfgang Schwenzer hat die Organisation des etwa 70 Kilometer langen Erinnerungsbußganges Bergen-Belsen nach dem Tode Przyrembels übernommen. Ein gemeinsamer Marsch war 2021 wegen der Inzidenzzahlen nicht infrage gekommen, deswegen hatte er zu einem Onlinebußgang aufgerufen. Auch für ihn ist das Gedenken an die Opfer vom April 1945 nicht von der Gefahr, die von weiterhin präsenter rassistischer Ideologie ausgeht, zu trennen. „200 bis 250 Menschen sind deshalb seit 1990 in Deutschland ermordet worden, die Dunkelziffer nicht mit betrachtet“, sagte er bei der Gedenkstunde: „Deshalb müssen wir die Erinnerung wach halten und mit Menschen ins Gespräch kommen.“

Die Erinnerung wach halten: Dazu ruft auch Rudolf Gutte weiterhin auf. Wer mag, solle die Scheune doch im Laufe der nächsten Tage oder Wochen besuchen und selbst ebenfalls eine Blume in den Busch stecken. Um die Erinnerung weiter wach zu halten und damit den universellen Werten von Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit und Frieden Gehör zu verschaffen. „Demokratie erhält sich nicht von allein. Die ermordeten Opfer der NS-Gewaltherrschaft mahnen uns: Vergesst unsere Schicksal nicht“, sagte Gutte.

Von Sandra Köhler