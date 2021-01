Großburgwedel

Ingolf Sulies hat die Nase voll. „In der Burgwedeler Verkehrspolitik muss sich etwas ändern. Und zwar grundlegend“, sagt der Großburgwedeler. Nachdem er sich in den vergangenen Monaten immer wieder zu Wort gemeldet hatte – unter anderem mit Leserbriefen in dieser Zeitung –, wird er nun selbst aktiv, um etwas für die Verkehrssicherheit im Ort zu tun. Sulies gründet eine Bürgerinitiative. Ziel sei es, so der ehemalige Lehrer, eine „Tempobegrenzung auf 30 Stundenkilometer im gesamten Innenstadtbereich“ einzuführen.

Nein zum Großversuch der Region ist vertane Chance

Und er ist nicht allein. Einer seiner Mitstreiter ist Helmut Dirks, Vorstandsmitglied in der Burgwedeler Gruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC). Gemeinsam wollen sie für eine Verkehrswende im Ort kämpfen. „Die derzeitige Situation ist besonders für Fußgänger und Radfahrer sehr gefährlich“, sagt Sulies. Kein Verständnis hat er dafür, dass sich die Burgwedeler Ortschaften vor wenigen Wochen gegen die Teilnahme an dem Großversuch „Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten“ der Region ausgesprochen haben. „Das war eine Chance, dieses Thema wissenschaftlich begleitet zu untersuchen. Die haben wir leider vertan.“

Dass etwas passiert, hält Sulies für überfällig. Vor 17 Jahren hatte ein Ingenieurbüro ein Verkehrskonzept für Großburgwedel erarbeitet. Schon damals schrieben die Experten darin fest, dass die „verkehrliche Entlastung der Ortsmitte vom Durchgangsverkehr ein vorrangiges Ziel“ sei, zitiert er aus dem Gutachten. Passiert sei seitdem aber nichts. „Erst jetzt wird mit dem Land über einen Straßentausch gesprochen. Das ist viel zu spät und allein auch nicht ausreichend“, erklärt Sulies. „Darum setzen wir uns nun gemeinsam für die Einführung von Tempo 30 in Großburgwedel ein.“

Unterschriftenaktion bringt nichts ein

Ein ähnliches Ziel verfolgten bereits die beiden Burgwedeler Karsten Hoppenstedt und Holger Strenger. Gemeinsam sammelten sie vor einem Jahr Unterschriften für die Einführung eines Tempolimits im Bereich von Aldi auf den Straßen In der Meineworth, Im Mitteldorf und der Hannoverschen Straße bis zur Apotheke kurz vor Einmündung der Fuhrberger Straße. Dazu ist es zwar nicht gekommen, allerdings war nicht zuletzt diese Initiative Anstoß für Verhandlungen der Stadt über die Umstufung von Straßen im Ort, um den Durchgangsverkehr aus dem Ortszentrum herauszuhalten und um Großburgwedel herumzuleiten. Bei den ebenfalls von den beiden geforderten zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen für Radfahrer ist bislang aber noch nichts geschehen.

Unterschriftensammlung gegen geänderte Sperrmüllabfuhr

Mit Unterschriftenaktionen hat Sulies bereits Erfahrung. Als vor etlichen Jahren der Abfallentsorger Aha die regelmäßigen Sperrmüllabfuhrtermine zugunsten einer lokalen Terminvergabe umstellte, organisierte er den Protest. „Wir haben mehr als 10.000 Unterschriften gegen das Vorhaben sammeln können“, erklärt Sulies. Allerdings: Trotz der breiten Unterstützung blieb der Erfolg aus, Aha kippte dennoch die regelmäßigen Abfuhrtermine für Sperrmüll.

Dass ihm Ähnliches bei dem Thema Tempo 30 im Innenstadtbereich ebenfalls widerfahren könnte, glaubt er nicht. „Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, unterstützen unsere Forderung.“ Dafür, dass es noch mehr werden, will Sulies einiges tun. Beispielsweise will er mit Informationsständen auf den Wochenmärkten Präsenz zeigen. Einen sofortigen Start mit der Öffentlichkeitsarbeit lasse die Corona-Pandemie aber derzeit nicht zu. „Aber sobald Kontakte wieder möglich sind, werden wir in Burgwedel mit dem Thema präsent sein.“

Sulies fordert Bauamtschef zum Handeln auf

Und bis es so weit ist, hat er einen Vorschlag für die Verantwortlichen im Bauamt: „Führt unverzüglich ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern im gesamten Innenstadtbereich ein, denn: ,Es geschieht nun mal nichts Gutes, außer man tut es‘“, zitiert Sulies Erich Kästner in einem Brief an Bauamtsleiter Oliver Götze.

Von Thomas Oberdorfer