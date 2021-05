Burgwedel

Alexander Riebe und Joachim Falk laufen seit fast zehn Jahren für den guten Zweck. Einmal im Jahr starten sie allein oder in Läufergruppen und sammeln Spenden für die Selbsthilfegruppe Mukoviszidose. Am bevorstehenden Pfingstwochenende möchten Riebe und Falk auf der Nordseeinsel Amrum 26 Kilometer zurücklegen.

Die Strecke der beiden Burgwedeler führt dabei über elf Kilometer feinsten Kniepsand. Den Lauf organisiert die Amrumer Selbsthilfegruppe gemeinsam mit der Fachklinik Satteldüne. Mit der Aktion wollen alle auf die bisher unheilbare Krankheit hinweisen – und über Sponsoren Geld für Betroffene sammeln. Riebe und Falk sind durch Riebes Schwägerin, die während ihrer Ausbildung auf Amrum mit Patienten arbeitete, auf die Aktion aufmerksam geworden und gründeten die Laufgruppe „läuft“.

Mitlaufen geht von überall aus

Mukoviszidose ist eine der häufigsten angeborenen und unheilbaren Stoffwechselerkrankungen. Ein defektes Gen sorgt für eine Störung des Wasser- und Salzhaushaltes der Schleimhäute. Durch die Krankheit sind viele Kinder schon früh auf Therapien angewiesen. Langfristig werden auch die Lunge und Bauchspeicheldrüse in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der Corona-Pandemie organisiert der Verein den Lauf in diesem Jahr zum zweiten Mal digital. Interessierte müssen nicht zwingend nach Amrum reisen, um teilnehmen zu können, sondern dürfen ihre Kilometer am Sonnabend, 22. Mai, in ihrer Heimat ablaufen – auch in Burgwedel. Anmeldungen sind auf www.amrumer-mukolauf.de möglich.

40 Fahrräder für Mukoviszidose-Patienten

In Burgwedel animieren Riebe und Falk seit ihrem ersten Lauf 2012 Freunde sowie Geschäftspartner zum Mitmachen und belegen oftmals die vorderen Plätze des Spendenrankings. Durch die Laufgruppen konnte der Verein in den vergangenen Jahren unter anderem 40 Fahrräder für Patienten kaufen.

Von Leona Passgang