Fuhrberg

Eine Sonnenuhr ohne Sonne funktioniert nicht. Deshalb haben die Fuhrberger Landesforsten jetzt mit tatkräftiger Unterstützung von sechs Azubis aus Celle die Sonnenuhr im Burgwedeler Sprillgehege aus dem Schatten geholt: Die Flächen rundherum waren ordentlich zugewuchert, Bäume versperrten an vielen Stellen die Wege. Ab sofort funktioniert die Uhr dank der tatkräftigen Hilfe, die gleichzeitig eine Teambuildingmaßnahme für die Teilnehmer war, wieder.

Der Königstein bildet in Fuhrberg das Zentrum der Sonnenuhr. An ihm lässt sich die Uhrzeit erkennen. „In der Sommerzeit fallen die Sonnenstrahlen um 12 Uhr mittags direkt durch eine Sichtachse auf den Stein und bringen so dort die Krone zum Leuchten“, erklärt Birka Sodemann, Leiterin des Waldpädagogikzentrums. Sie unterstützte gemeinsam mit dem Waldpädagogen Olaf Slaghekke und Ausbildungsleiterin Barbara Nothnagel die Azubis bei ihrer Arbeit.

Von Mark Bode