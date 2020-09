Burgwedel

Gesperrte Straßen, Staus und jede Menge Baumaschinen – seit zwei Jahren arbeitet die Region Hannover gefühlt ohne Unterbrechung an den Durchfahrten der Burgwedeler Ortschaften. Und damit ist auch noch nicht Schluss. Die Behörde stellte jetzt ihre Prioritätenliste für Straßenbaumaßnahmen von 2020 bis 2024 vor. Und auf der finden sich gleich mehrere Burgwedeler Projekte wieder.

Millionen für sanierte Ortsdurchfahrten

Die gute Nachricht vorweg: Klappt es mit der Umsetzung der Prioritätenliste, dann soll bis Jahresende der größte Teil der Burgwedeler Ortsdurchfahrten fertig saniert sein. Dazu zählen die Kreisstraßen in Thönse (K 116 und 117), in Engensen (K 119) und Wettmar (K 116). Und auch die beiden Kreisstraßen (K 117 und 118) in Großburgwedel sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Insgesamt veranschlagt die Region für diese Projekte 3,94 Millionen Euro. In allen Fällen handelt es sich dabei um die Sanierung der Fahrbahnen. Die Straßen werden nicht von Grund auf neu gebaut, sondern erhalten in der Regel eine neue Fahrbahndecke und gegebenenfalls Bürgersteige. Solch eine Sanierung ist für das kommende Jahr zudem für die K 119 zwischen Wettmar und Engensen geplant.

Region baut zwei Radwege neu

Neben den Erhaltungsmaßnahmen plant die Region zudem Investitionen in fünf weitere Projekte in Burgwedel. In diesen Fällen geht es darum, etwas neu anzulegen oder auszubauen. Bereits ab 21. September wird der Radweg zwischen Thönse und Engensen erneuert. Dafür stehen in der Regionskasse Haushaltsreste in Höhe von knapp 800.000 Euro bereit. Ebenfalls davon soll ein neuer Radweg an der K 116 zwischen Thönse und Wettmar angelegt werden. Veranschlagt sind 850.000 Euro. Baubeginn soll ebenfalls noch im September sein.

Region will Fuhrberger Straße 2022 und 2023 sanieren

Zudem will die Region im kommenden Jahr mit dem Ausbau der Kleinburgwedeler Ortsdurchfahrt beginnen. Dafür veranschlagt sie ein Investitionsvolumen in Höhe von 3,2 Millionen Euro, verteilt auf die Jahre 2021 und 2022. Ein Jahr später soll der Ausbau der Fuhrberger Straße in Großburgwedel angegangen werden. Dieses Projekt ist auf die Jahre 2022 und 2023 terminiert. 3 Millionen Euro hat die Region dafür in die Haushaltsansätze der beiden Jahre eingestellt.

Für 2024 plant die Region den Neubau eines Radwegs zwischen Engensen und der L 383, der Verbindungsstrecke zwischen Oldhorst und Schillerslage. Für das Projekt veranschlagt sie Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro.

Land und Bund beteiligen sich an den Projekten

Für fast alle Projekte gilt: Die Region bezahlt die Rechnungen nicht komplett aus der eigenen Tasche. Sie bekommt Zuschüsse aus verschiedenen Töpfen des Bundes und des Landes.

Von Thomas Oberdorfer