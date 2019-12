Engensen/Wettmar

Um die tolle Zusammenarbeit zwischen Betreuern und Jugendlichen zu würdigen, haben sich die Jugendfeuerwehren Engensen und Wettmar dazu entschlossen, zum Jahresabschluss in den Superfly-Trampolinpark zu fahren.

Ausflug führt die Jugendfeuerwehr ins Superfly

Mit 25 Jugendlichen und acht Betreuern ging es nun nach Hannover – freundlicherweise unterstützt von Holger Laue, der den Ausflug der Engenser zum Teil gesponsert hatte. In Sportsachen und mit den obligatorischen Stoppersocken an den Füßen erhielt die Gruppe noch eine kurze Sicherheitseinweisung, dann erfolgte endlich der Startschuss. Eineinhalb Stunden lang springen, klettern, Völkerball spielen – was will man mehr? Es folgten Boxkämpfe über einem Meer von Schaumstoffblöcken und Wettläufe auf dem Ninja-Parcours in luftiger Höhe. Die Kinder nutzten die Chance, um den ein oder anderen Betreuer vom Balken zu stoßen und sich in zahlreichen Trampolintricks zu messen.

Bald schon folgt das nächste Großereignis, diesmal mit allen Jugendfeuerwehren der Stadt Burgwedel: Am 25. Januar können sich die Jugendlichen und Betreuer beim alljährlichen Neujahrsturnier auf der Bowlingbahn messen.

Wer Interesse an den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr hat, ist eingeladen, bei seiner örtlichen Jugendfeuerwehr vorbeizuschauen. Informationen zu den Treffen finden sich auf den Internetseiten der Ortsfeuerwehren.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter