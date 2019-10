Fuhrberg

Bei einem Verkehrsunfall in Fuhrberg ist ein Krankenwagen des Roten Kreuzes erheblich beschädigt worden. Der Unfallgegner flüchtete. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer des Krankenwagens am Dienstag um 17.20 Uhr von der Celler Straße aus kommend in Richtung Großburgwedel abbiegen. Vor ihm fuhr ein silberfarbener Mercedes mit ausländischem Kennzeichen, der ebenfalls links blinkte. Noch vor der Einmündung bremste der Mercedes-Fahrer jedoch plötzlich ohne ersichtlichen Grund stark ab, so dass der Krankenwagen auffuhr.

Statt abzubiegen, fuhr der Pkw-Fahrer noch ein Stück geradeaus in Richtung Mellendorf und hielt kurz am Fahrbahnrand an. Der Mann stieg aus und schaute kurz nach dem Schaden, stieg dann jedoch wieder ein und fuhr in Richtung A7 davon – ohne mit dem Krankenwagenfahrer die Personalien auszutauschen.

Die Polizei, die nun wegen Unfallflucht ermittelt, bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Frank Walter