Burgwedel

„Gerade in Burgwedel mit den vielen Einfamilienhäusern besteht ein großes Potenzial für Fotovoltaikanlagen“, sagt der Burgwedeler CDU-Chef und Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann. Welche Möglichkeiten es gibt, Sonnenkollektoren auf privaten Dachflächen zu installieren, darüber will die CDU bei ihrem nächsten Stadtgespräch in einer Videokonferenz am Sonntag, 25. April, sprechen. Interessierte sind eingeladen, daran teilzunehmen.

Als Referenten mit dabei sind Christiane Karasch, Umweltdezernentin der Region Hannover, und Markus Felix, Experte für Versorgungstechnik und Energieberater bei der Verbraucherzentrale. Im Rahmen der Veranstaltung sollen folgende Fragen geklärt werden: Wie funktioniert die jeweilige Technik? Welche Dachflächen eignen sich eigentlich für eine solche Anlage? Wie werden Fotovoltaik und Stromspeicher dimensioniert? Welchen Strom kann ich selber nutzen? Was ist unbedingt zu beachten? Welche Förderungsmöglichkeiten gibt es?

Die Onlineveranstaltung beginnt um 11.15 Uhr. Wer teilnehmen möchte, kann per E-Mail an die Adresse post@cdu-burgwedel.de den Link für die Einwahl in das Zoom-Meeting anfordern.

Von Thomas Oberdorfer