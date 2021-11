Großburgwedel

Der Weg zum Kühlschrank – im Lockdown kann der „Trip to the Fridge“ leicht zum Maß des Pandemiealltags werden. Gut, dass das Folkensemble Cara dort hochwirksame Trostspender gegen den Corona-Blues lagert und die 140 Zuhörer im Amtshof am Sonntagabend von seinen musikalischen Stimmungsmachern reichlich kosten ließ. Gastspiel Nummer vier in Großburgwedel war es bereits für die 2003 gegründete deutsch-schottische Formation – sie ist damit einsamer Spitzenreiter in der städtischen Konzertreihe.

Treue Fans kannten ihn also schon - den speziellen Cara-Sound, der Genre-Grenzen überwindet, sich aber stets in den Gewändern der irischen und keltischen Folklore kleidet. Schon im Intro rollte das Quartett einen atmosphärischen Klangteppich aus, auf den sich die Zuhörer für die folgenden zwei Stunden einrichten konnte: Highlands unter funkelnden Sternen, und der nächste Pub ist nicht weit.

Cara-Frontfrau Gudrun Walther (Gesang, Violine) ist das Kraftzentrum der schottisch-deutschen Folkband, Simon Pfisterer studiert im irischen Limerick sein Instrument, den irischen Dudelsack. Quelle: Martin Lauber

Aus seiner unfreiwilligen Corona-Klausur hat Cara sein achtes Studioalbum „Grounded“ mitgebracht. Dieser Titel stehe für ein Lebensgefühl zwischen (von der Pandemie) festgenagelt und geerdet, erklärt die rotmähnige Sängerin, virtuose Geigerin und Frontfrau Gudrun Walther. Die zwölf Stücke des neuen Albums, wie immer eine Mischung aus Instrumentals und textbasierten Balladen, bringen alle Stärken des international prämierten Ensembles zur Geltung.

Schwebend verbinden sich die Singstimmen von Walther und Pianistin Kim Edgar. Simon Pfisterer, der vertretungsweise eingesprungen ist, entlockt seinen Uillean Pipes die Soundfülle einer veritablen Kirchenorgel. Nicht umsonst ist der irische Dudelsack Weltkulturerbe, und Pfisterer hat das Instrument im irischen Limerick studiert. Jürgen Treyz, musikalischer Kopf der Band, tritt nur einmal in den Vordergrund – mit einem rasant-aggressiven Solo auf der Akustikgitarre im von Walther komponierten Blues „Isn’t it Time?“, den sie unter dem Eindruck der Trump-Wahl geschrieben hatte.

Murderballads mit vertauschten Rollen

Märchenhaft und mythisch geht es zu in den wunderbaren Balladen aus der Feder von Kim Edgar – und bisweilen feministisch. Kein Wunder, ist die schottische Literaturwissenschaftlerin doch auf dieses Gebiet spezialisiert: Da dürfen auch mal Frauen statt der Männer morden, und die Elfenkönigin setzt ihren Liebsten kurzerhand vor die Tür.

Spätestens, als Cara nach zwei Stunden noch mal richtig aufdreht, hätte man sich einen zumindest teilweise unbestuhlten Konzertsaal gewünscht, um all die elektrisierenden Jigs und Reels in Bewegung umsetzen zu können. Als letzte, begeistert erklatschte Zugabe spielt die Folkgruppe etwas fast Andächtiges: eine Bearbeitung des frühen Bob-Dylan-Songs „Lay Down Your Weary Tune“. Geigerin Walther verrät, dass ihr die Botschaft dieses Liedes über die erste, zweite und dritte Corona-Welle hinweggeholfen habe. Einfach mal schweigen und lauschen, wenn die Welt stillsteht. Und höre da: „Überall ist Musik.“

Am Sonnabend, 27. November, spielt zum Abschluss des „Kulturellen Herbstes“ die Band Ringmasters ab 20 Uhr im Amtshof. Karten sind in der Buchhandlung Böhnert erhältlich. Für alle Kulturveranstaltungen der Stadt im Amtshof gilt die 2-G-Regel.

Von Martin Lauber