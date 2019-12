Garbsen/Neustadt/Wunstorf

Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesjugendministerium, Caren Marks, wirbt in ihrem Wahlkreis von Burgdorf bis Wunstorf für den 17. Jugendmedienworkshop. Der Bundestag, die Bundeszentrale für politische Bildung und der Verein Jugendpresse Deutschland laden jugendliche Nachwuchsjournalisten zwischen 16 und 20 Jahren nach Berlin ein. Vom 21. bis 28. März erleben die Teilnehmer unter anderem den parlamentarischen Alltag und die Hauptstadt-Berichterstattung einiger Medien.

„Die Jugendlichen erwartet ein spannendes und abwechslungsreiches Workshop-Programm zum medialen und politisch-parlamentarischen Alltag“, schreibt Marks in ihrem Aufruf. Geplant sind die Hospitanz in einer Redaktion, eine Plenarsitzung des Bundestages und die Herstellung einer eigenen Zeitung.

Passend zum Thema des Workshops „Stadt, Land, Flucht?!“ werden sich die Jugendlichen mit den Folgen der Zuwanderung in die Städte auseinandersetzen – Mietpreisentwicklung und Lebensbedingungen in der Stadt, sinkende Einwohnerzahlen und damit einhergehende Herausforderungen im ländlichen Raum. „Wie sieht gutes Leben auf dem Land und in der Stadt überhaupt aus? Wie werden die Unterschiede in den Medien behandelt?“, schreibt Marks und hofft auf spannende Diskussionen.

Zum Workshop werden 25 Teilnehmer aus ganz Deutschland eingeladen. Interessierte sollten sich bis zum 17. Januar über das Internet unter http://www.jugendpresse.de/bundestag bewerben.

Von Markus Holz