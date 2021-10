Großburgwedel

25 Jahre jung ist die Collon-Orgel, aber ganz „Grande Dame“. Auf das Jubiläum der charaktervollen Gottesdienstbegleiterin mit Konzertqualitäten wurde am Abend des Erntedanktages in Großburgwedels St.-Petri-Kirche mit Sekt angestoßen. Kreiskantor Christian Conradi hatte zum Gesprächskonzert eingeladen und zelebrierte die ganze Klangvielfalt des nach ihrem Brüsseler Erbauer Patrick Collon benannten Instruments: eine Hörreise durch die Orgelregister in den französischen Barock in 18 Etappen.

An die bewegte Vorgeschichte der Orgel mit großen Spendenaktionen und teils mehrtägigen Orgel-Visitationsreisen bis ins Elsass und ins Baltikum knüpfen sich in St. Petri viele starke Erinnerungen. Die frühere Kirchenvorstandsvorsitzende Renate Brockhaus ließ sie vor Konzertbeginn aufleben.

Defilee mit Sektglas: Viele Konzertbesucher stoßen mit Kantor Christian Conradi auf den Orgelgeburtstag an. Quelle: Martin Lauber

Orgel und Fresken im Doppelpack

1990 war die gutachterliche Hiobsbotschaft gekommen, dass die erst 32 Jahre alte Vorgängerorgel hinüber sei. Der gerade ins Amt eingeführte, damals 30-jährige Kantor Conradi sprach sich für ein Instrument nach klassisch französischem Vorbild aus – auch als Beitrag zur Bereicherung der Orgellandschaft. In der ganzen Landeskirche gab (und gibt) es ein Instrument dieses Typs kein zweites Mal. Eine teils kontrovers geführte Entscheidungsfindung um die Klangcharakteristik folgte, aber auch diese Frage stellte sich: Sind 700.000 D-Mark nicht viel zu teuer? Am Ende hätten Gemeinde und Förderer das eine getan, ohne das andere zu lassen, so Brockhaus: die Manufacture d’orgues de Bruxelles beauftragt, ohne soziale Projekte und die damals laufende Unterstützung evangelischer Gemeinden in den neuen Bundesländern zu vernachlässigen.

Der Spieltisch der vom Brüsseler Orgelbaumeister Patrick Collon gebauten Orgel. 1903 Pfeifen stecken in dem Instrument, das nach 25 Jahren erste Verschleißerscheinungen zeigt. Quelle: Martin Lauber

Dass die Planungs- und Baujahre der Collon-Orgel in den frühen Neunzigern prägend geworden sind für die jüngere St.-Petri-Geschichte, hat einen weiteren Grund: Das Instrument kam quasi im Doppelpack mit der überraschenden Wiederentdeckung der Fresken aus dem 15. Jahrhundert an der zuvor schmucklos weiß getünchten Kirchendecke. Renate Brockhaus erinnerte sich: „Beim Einbau der Orgel fiel ein Stück Putz von der Decke, und siehe da: Das gesamte Gewölbe war bemalt.“ Bis zum Abschluss der Freilegung des Kunstschatzes, bis Ostern 1996, musste die Orgelpremiere warten.

Erste Auffrischung tut not

Ein Vierteljahrhundert später hat die Collon-Orgel, in deren zeitlosem Gehäuse 1903 Pfeifen für ein barockes Klangspektrum „mit viel Wums und Seele“ (Conradi) sorgen, eine erste Auffrischung nötig. Sie soll ausgereinigt, einige Verschleißteile müssen ausgetauscht werden. Auch die Uhr als oberer Abschluss des Orgelprospekts, deren Ziffern durch die Worte „Zeit ist Gnade“ ersetzt sind, soll bei dieser Gelegenheit ein neues elektrisches Laufwerk bekommen. Zurzeit stehen die Zeiger still. Über die Höhe der Kosten gebe es noch keinen Überblick, sagt Conradi. In Form des freiwilligen Kirchgeldes seien die ersten 20.000 Euro bereits beisammen, aber weitere Spenden seien noch nötig. Ähnlich wie in den Neunzigerjahren, als der Aufbau der Orgel wegen der Fresken warten musste, hat auch diesmal ein anderes Projekt im Kirchengebäude Vorrang. „Zuerst muss die Heizungsfrage geklärt werden“, erklärt der Kantor.

Orgelführung und „spanischer Wind“ im Oktober

Bei einer Orgelführung am Sonnabend, 9. Oktober, um 15 Uhr wird Conradi tiefere Einblicke in die Collon-Orgel ermöglichen. Der Eintritt ist frei, bei beschränkter Platzanzahl haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt.

Dass die Collon-Orgel auch eine Nähe zur spanischen Barockmusik aufweist, können Musikfreunde am Sonntag, 17. Oktober, um 17 Uhr erleben. Zu Gast ist das Concierto Ibérico mit Inés Pina Pérez (Blockflöten), Juan González Martínez (Barockposaune), Fernando Olivas (Barockgitarre, Theorbe) und Lea Suter (Orgel). „Españoletas – Spanischer Wind“ ist das festliche Programm mit Musik der Renaissance und des Frühbarocks betitelt. Die damaligen Musiker, auf Spanisch Ministriles oder Stadtpfeifer, spielten auf Blas- und „allerhand Instrumenten“ an Feiertagen sowohl im Gottesdienst. Eine Auswahl hervorragender Komponisten wie Antonio de Cabezón, Diego Ortiz und Gaspar Sanz stellen das blühende kulturelle Goldene Zeitalter im Konzert dar. Die musikalische Reise in die Glanzzeit der spanischen Musik wird mit Tänzen, Canzonen und Recercadas auf einer historischen Ministriles-Besetzung begleitet.

Von Martin Lauber