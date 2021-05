Das Unternehmen ist als Modellprojekt für Corona-Impfungen ausgewählt worden. Deswegen dürfen die Betriebsärzte bereits diese Woche in der Firmenzentrale in Burgwedel die ersten Mitarbeitenden impfen.

In diesem extra errichteten Zelt am Hauptsitz der Drogeriemarktkette Rossmann in Burgwedel werden die Mitarbeitenden geimpft. Quelle: Rossmann