Burgwedel

Der positive Trend der vergangenen Tage, an denen sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Burgwedel stetig gen Null entwickelt hatte, hat am Donnerstag ein jähes Ende gefunden: Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete am Mittag für Burgwedel eine Sieben-Tage-Inzidenz von 28,9 – der negative Spitzenwert im Vergleich der Regionskommunen und fast dreimal so hoch wie der Wert, den das Robert-Koch-Institut für die gesamte Region bekannt gab (9,8). In sechs Kommunen lag die Inzidenz am Donnerstagmittag bei 0,0.

Laut Regionssprecherin Sonja Wendt ist der Anstieg in Burgwedel damit zu erklären, dass im Vergleich zum Mittwoch fünf neue Fälle hinzugekommen seien, die im größeren familiären Zusammenhang zueinander stünden. Die akute Fallzahl stieg damit auf zwölf. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich insgesamt 575 Burgwedeler mit Corona infiziert. 13 Personen aus dem Stadtgebiet sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Diese Zahl ist seit dem 10. Mai konstant.

Von Frank Walter