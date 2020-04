Burgwedel

Kein Antreten der Schützen, keine Musikkapellen und kein Festkommers: Unlängst hat der Thönser Schützenverein Edelweiß wegen der Corona-Krise seine dreitägige Sause vom 8. bis 10. Mai abgesagt. Der Grund liegt auf der Hand: Das Vereinsheim bleibt zunächst bis zum 30. April – wie alle anderen Sportstätten in Niedersachsen – geschlossen. Laut Schützenchef Dirk Eilert wäre eine Woche für das Ausschießen der Könige zu knapp bemessen.

Ob die Schützenfeste in Fuhrberg, Kleinburgwedel, Wettmar, Engensen und Großburgwedel auch gekippt werden, steht noch nicht fest. Wir haben uns bei den Schützenchefs umgehört, wie sie die Lage angesichts der Corona-Krise für ihre Vereine einschätzen.

Schützenfeste mit Abstand nicht möglich

Für jeden Schützenverein ist das Volksfest der Höhepunkt des Jahres. So auch für die Fuhrberger: Für den 22. bis 24. Mai hatte der Verein seine Feierlichkeiten geplant. „Es sieht nicht gut aus“, sagt Schützenchef Karsten Dick. Erst im Januar hatte Dick die Nachfolge von Karsten Segger angetreten. Und nun das. „Bei Segger flutschte 20 Jahre lang alles“, erzählt der 48-Jährige – und bei ihm fängt es gleich schwierig an. Eigentlich wollte Dick bereits am vergangenen Wochenende einen Entschluss fassen. Doch die Schützen warten noch auf die Genehmigung oder Absage der Stadt Burgwedel.

Für Dick steht fest: Beim Schützenfest könne der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden – ob beim Kommers oder beim Tanz. Wichtig ist dem neuen Chef indes, dass der Verein keine finanziellen Verluste einfährt und auf möglichen Kosten sitzen bleibt. Mit Wirt und Schaustellern gebe es bereits Absprachen, die den Schützenverein finanziell entlasten.

Kleinburgwedel : Das letzte Wort hat die Stadt

Skepsis hat sich längst auch bei Kleinburgwedels Schützenchef Volker Speckmann breitgemacht. „Ich denke, mit dem diesjährigen Schützenfest wird es nichts“, sagt Speckmann, der zugleich Sprecher der Arbeitsgemeinschaft aller sechs Burgwedeler Schützenvereine ist. Aber: Das letzte Wort habe die Stadt. Zudem vermutet er, dass wegen Corona nur wenige Gäste den Festplatz besuchen würden, selbst wenn es das Fest vom 29. bis 31. Mai gäbe. Außerdem fehle den Vereinen die Zeit, um die Majestäten auszuschießen. „Ein Schützenfest ohne Könige ist nichts.“

Speckmann plädiert dafür, das Schützenfest auf nächstes Jahr zu verschieben. „Wir holen es 2021 nach“, sagt Speckmann. Allerdings weiß der Vereinschef gar nicht, ob das Schützenfest, so wie es in den vergangenen Jahren gewesen sei, auch künftig so stattfinden könne.

Speckmann vermutet: Wenn etwa verschärfte Hygienevorschriften nötig und die Festwirte kontrolliert werden, könne alles teurer werden. Er denkt da etwa an eine spezielle Spüle für Geschirr oder Handdesinfektion. „Statt 2,60 Euro kostet dann plötzlich, wegen der Mehrausgaben des Wirtes, das Bier 40 Cent mehr“, schätzt Speckmann. Ob die Besucher, die bisher kamen, auch dann noch kommen, mag er nicht prognostizieren.

Sicher sei: Ganz Kleinburgwedel scharre mit den Hufen. „Alle wollen ihrem Sport nachgehen.“ Bitter sei es auch für Burgwedels Stadtkönige, die im Februar bekannt gegeben worden seien und nun möglicherweise auf den Schützenfesten nicht proklamiert werden können.

Wettmarer Schützen warten auch auf Anordnung

Auf die Anordnung der Stadt Burgwedel warten auch die Schützen aus Wettmar. Ihr Fest hatten sie für 5. bis 7. Juni geplant. Schützenchefin Christa Krüger wartet aus rechtlichen Gründen, weil der Verein bereits im vergangenen Jahr Verträge mit einem Festwirt und einer neuen Kapelle abgeschlossen hatte, auf die Entscheidung der Stadtverwaltung.

Bereits das Eierschießen zu Ostern musste wegen der Corona-Krise in Wettmar ausfallen, bedauert Krüger. Wenn nicht Mitte Mai alles unter Dach und Fach sei, „müssen auch wir unser Schützenfest absagen“. Neben den vereinsinternen Wettbewerben fallen auch die Meisterschaften auf allen Ebenen aus. „In dieser Situation müssen wir alle zusammenhalten.“

Engensen : „Wir warten ab“

Karsten Müller, Vorsitzender der Schützengesellschaft Zentrum Engensen, geht davon aus, dass in ganz Burgwedel kein Schützenfest stattfinden wird. Gleichwohl warten auch die Engenser Schützen auf die Entscheidung der Stadt. Terminiert ist das Fest für 18. und 19. Juli. „Wer will den Kopf hinhalten, falls sich Menschen anstecken?“, gibt der Schützenchef zu bedenken. Sollte die Stadt eine Genehmigung erteilen, „können die Schützen ihre Feste dennoch absagen“, sagt Müller. Er und sein Vize Holger Laue tendieren eher in Richtung Absage.

Großburgwedel : Verein sagt „zu 90 Prozent“ Schützenfest ab

Großburgwedels Schützenchef Henning Kühl und der Vorstand sind noch nicht so weit. Das Schützenfest in der Kernstadt soll vom 24. bis 26. Juli steigen. Die Großburgwedeler sind die Letzten im Reigen der Schützenfeste in Burgwedel. Kühl meint: „Zu 90 Prozent sagen wir die Veranstaltung ab.“

Das kann er aber nicht allein entscheiden. Nächste Woche „trifft“ Kühl sich mit dem Vorstand via Videokonferenz und entscheidet über das weitere Vorgehen. Er wolle nicht verantworten, dass er wegen der Beschränkung auf 1000 Personen bei Großveranstaltungen zum Beispiel 999 Menschen anmelde – und dann sterbe möglicherweise einer, der sich auf dem Schützenfest angesteckt habe.

Kühl befürchtet, dass die Lockerungen der Landesregierung die Zahlen der Corona-Infizierten wieder nach oben steigen lassen. „Und dann haben wir die gleiche Situation wie vor vier Wochen.“

Stadt wartet Entscheidung des Landes ab

Noch bis zum 6. Mai gilt landesweit die Regelung, dass zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus alle öffentlichen Veranstaltungen verboten sind. Dann muss das Land neu entscheiden. „An dieser Entscheidung werden wir uns orientieren“, sagt Stadtsprecherin Andrea Butt.

Von Katerina Jarolim-Vormeier