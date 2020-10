Burgwedel - Corona-Fall an IGS: 30 Schüler müssen in Quarantäne – in den Ferien

Ein Corona-Fall an der IGS Burgwedel wird 30 Schülern und acht Lehrern ab sofort die Ferien vermiesen. Den positiven Test gab es zwar erst nach Schulende – trotzdem müssen alle, die in der letzten Schulwoche mit dem Siebtklässler Kontakt hatten, in Quarantäne.