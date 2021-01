Burgwedel

Wenn die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen gegen das Coronavirus geimpft sind, sollen voraussichtlich ab Ende des Monats auch andere Menschen ab 80 Jahren einen Impftermin erhalten. Auf dem Messegelände in Laatzen gibt es dafür ein Impfzentrum. Aber wie gelangen die älteren Menschen aus Burgwedel dorthin? Rudolf Gutte von den Unabhängigen im Burgwedeler Rat hat bei der Stadt nun angefragt, ob diese nicht eine Impfaktion vor Ort, etwa im Amtshof, organisieren könnte. Er habe von mehreren älteren Burgwedelern schon besorgte Fragen erhalten.

Bürgermeister Düker : Idee der lokalen Impfaktionen ist richtig

Bei Bürgermeister Axel Düker rennt Gutte damit offene Türen ein. „Die Idee ist richtig. Genau über dieses Thema haben wir schon nachgedacht“, betont er. Zumal es sicherlich viele Ältere in der Stadt gebe, die zwar selbstständig im eigenen Haushalt lebten, aber den Weg nach Laatzen nur schwerlich oder gar nicht ohne fremde Hilfe bewältigen könnten.

Die Frage, ob es in Burgwedel konzentrierte Impfaktionen an öffentlichen Orten geben könnte, habe Düker sogar schon bei der Region angesprochen. „Allerdings muss das Land erst die Entscheidung treffen, mit dem Impfen in die Fläche zu gehen“, erklärt der Bürgermeister. Dafür brauche es auch Impfstoffe, die nicht ganz so stark gekühlt werden müssten wie der von Biontech. Er sei sich sicher, dass es zu dezentraleren Impfungen kommen werde, aber eben noch nicht sofort. „Vorerst muss das Impfzentrum richtig anlaufen“, so Düker.

Stadt beantwortet Fragen am Corona-Bürgertelefon

Die Unsicherheit bei den älteren Bürgern ist beim Thema Impfen dennoch groß. Das merkt die Stadt auch an ihrer Hotline. „Es ist gut, dass die Menschen, wenn sie unsicher sind, in ihrem Rathaus anrufen“, sagt Düker. Gerade erst hat die Stadt einen Brief an die 1820 Burgwedeler verschickt, die älter als 80 Jahre sind und nicht in Pflegeheimen leben. In diesem Schreiben informiert sie über die Impfhotline des Landes unter Telefon (08 00) 9 98 86 65 sowie das eigene Corona-Bürgertelefon unter (0 51 39) 8 97 37 50. Dort würden die Stadtmitarbeiter auch helfen, wenn es um Transportfragen zum Impfzentrum geht. „Im Notfall haben wir die Busse der Jugendpflege und den Freiwilligendienst, wenn es mal keine Lösung gibt“, verspricht Düker.

Konzepte für lokale Impfaktionen gibt es in Burgwedel schon

Sollte das Land lokale Impfaktionen in den Kommunen erlauben, wäre Burgwedel sofort am Start. „Wir sind bereit, die Konzepte liegen in der Schublade“, sagt der Bürgermeister. So etwas sei in Katastrophenschutzplänen etwa im Falle einer Pockenschutzimpfung für die Bevölkerung schon durchdacht worden. „Wir könnten Impfungen problemlos in Dorfgemeinschaftshäusern anbieten, wüssten, wen wir bei der AWO, dem DRK oder der Feuerwehr als Unterstützung ansprechen könnten“, sagt Düker.

Im Zweifelsfall wäre so eine Impfaktion innerhalb weniger Tage inklusive Information der Bevölkerung möglich. „Und ich bin mir sicher, dass wir auch örtliche Ärzte finden würden, die so etwas unterstützen. Dann wäre es wie bei jeder Seniorenweihnachtsfeier: Da bringen wir die Älteren auch mit Fahrdiensten hin.“ Das sei aber momentan nur Theorie. Er hoffe nun erst einmal darauf, dass das Land möglichst schnell, deutlich und einheitlich die Älteren über die Impftermine informiere. „Wir unterstützen das gern.“

Von Carina Bahl