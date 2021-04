Großburgwedel

Der Zeitplan war eng getaktet: Am Mittwochmorgen um 9 Uhr haben sich Erzieherinnen und weiteres Kita-Personal auf Abstand vor dem Amtshof aufgereiht. Erst um 16 Uhr war Schluss. Der Grund für den in diesen Zeiten ungewöhnlichen Andrang: Alle Anwesenden haben die Corona-Schutzimpfung erhalten. „Wir sind wirklich froh, dass das jetzt geklappt hat“, sagt Bürgermeister Axel Düker mit Blick auf die beiden Impfstraßen, die dort entstanden sind, wo vor der Pandemie Zuhörer Konzerte genießen konnten.

210 Impfeinladungen

210 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus allen Kitas – städtisch sowie in freier Trägerschaft – habe man das Angebot der dezentralen Impfung im Amtshof gemacht. „Wir wollten das eigentlich schon viel früher tun“, sagt Düker. Doch dann kam die Debatte und die Aussetzung des Astrazeneca-Impfstoffs. Jetzt gab es endlich grünes Licht. Das mobile Impfteam machte sich auf den Weg nach Burgwedel – mit Moderna- und Biontech-Vakzin im Gepäck. „Die Impfbereitschaft ist extrem hoch“, sagt Düker mittags mit Blick auf die Wartenden vor der Tür. Es habe schätzungsweise nur zehn Absagen gegeben. Die Kitas mussten dafür am Mittwoch geschlossen bleiben. „Ein Tag Ruhe nach der Impfung wird empfohlen und daran halten wir uns“, so Düker.

Ansteckungsrisiko in Kitas ist groß

Um punkt 13 Uhr ist es das Team der Kita Wettmar, das sich auf den Weg in den Amtshof macht. Kita-Leiterin Ellen Flis macht aus ihrer Erleichterung kein Geheimnis. „Die Impfung ist für uns sehr wichtig. Und wir sind der Stadt wirklich dankbar“, sagt sie. Bereits im Februar hatte die Stadt ihren Kitas wöchentliche Corona-Tests durch die Betriebsärztin angeboten, seit vergangener Woche gibt es nun zwei Schnelltests pro Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, hinzukommen strikte Hygienepläne. Und doch: „Das Risiko einer Ansteckung bleibt in Kitas einfach hoch“, sagt Flis. Die Betreuung der Kinder sei gerade im Krippenbereich nicht mit Maske zu machen – Gestik, Mimik und Sprache zu erkennen, sei gerade für die Entwicklung der Jüngsten wichtig. Nur auf den Fluren trägt das Team daher Maske. Auch die Eltern würden sich nach Tests und Impfungen der Mitarbeiter informieren. „Schön, dass es jetzt soweit ist“, sagt Flis.

Notgruppen in den Burgwedeler Kitas sind ausgebucht

Denn auch an Mindestabstände sei bei restlos ausgebuchten Notgruppen in den Kitas in Burgwedel nicht zu denken. Das bestätigt auch der Bürgermeister. „Alle Notbetreuungsplätze sind vergeben, die Anzahl der Berechtigten überschreitet das Angebot“, sagt Düker. Stadt und Kitas haben gemeinsam ein Punktesystem erarbeitet, um die Notbetreuungsplätze gerecht zu vergeben – denn maximal eine 50-Prozent-Belegung jeder Gruppe ist laut Landesverordnung erlaubt. Die Belastung ist für alle Familien hoch“, sagt Flis. Daher habe man nun noch einmal neu sortiert, um Kinder, die zwar Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz haben, seit Anfang des Jahres aber nicht in der Kita waren, ein Angebot machen zu können. „Vor allem die Vorschüler haben wir jetzt zurückgeholt“, erläutert Flis. Das gilt vorerst bis zum 7. Mai.

Wie lange der Lockdown weitergeht und wie lange die Region Hannover einen kritischen Inzidenzwert über 100 hat? Das weiß wohl aktuell niemand. „Testen, impfen, Abstand halten – mehr können wir nicht tun“, sagt Düker. Mit den Impfungen im Amtshof habe man da einen Schritt nach vorn gemacht. „Und wenn wir dürfen, schließen wir den Amtshof jederzeit wieder als Impfzentrum auf.“

Von Carina Bahl