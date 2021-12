Großburgwedel

Die langen Warteschlangen sind inzwischen abgearbeitet – wer eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung zum Schutz vor dem Coronavirus haben möchte, muss in den Impfzentren der Region meist gar nicht mehr lange anstehen. In Burgwedel ist das mobile Impfteam im neuen Jahr wieder im ehemaligen Autohaus an der Kokenhorststraße 2 in Großburgwedel vertreten. Impfungen sind dort am Dienstag, 4. Januar, Donnerstag, 6. Januar, und Freitag, 7. Januar, jeweils von 10 bis 16 Uhr möglich – ohne Termin.

Erwachsene ab 30 Jahre erhalten den Impfstoff der Firma Moderna. Mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer werden Menschen unter 30, Schwangere und Stillende geimpft. Booster-Impfungen werden frühestens ab drei Monate nach der Zweitimpfung verabreicht.

Von Carina Bahl