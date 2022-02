Burgwedel

Ob Erst-, Zweit-, Booster- oder Auffrischungsimpfung: Die mobilen Impfteams der Region Hannover sind in den nächsten Tagen wieder im ehemaligen Autohaus an der Kokenhorststraße 2 in Großburgwedel vor Ort, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit der Corona-Schutzimpfung zu versorgen.

Kinderimpfungen am Sonnabend

Ausschließlich Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren sind dort an diesem Sonnabend, 19. Februar, von 10 bis 17 Uhr willkommen. Eine Anmeldung für die Impfung ist nicht erforderlich. Kinderärzte stehen den Eltern für Fragen zur Verfügung.

Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene können sich wiederum am Donnerstag und Freitag, 24. und 25. Februar, am selben Ort von 10 bis 16 Uhr impfen lassen. Impfungen sind auch in diesem Fall ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.

Um Zeit vor Ort zu sparen, können Impfwillige aber bereits vorab den Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung ausdrucken und unterschreiben. Diese gibt es als Download online auf www.rki.de. In jedem Fall muss ein Personalausweis (bei Kindern reicht die Krankenversicherungskarte) und – soweit vorhanden – der Impfpass mitgebracht werden.

Von Carina Bahl